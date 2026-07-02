FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OD NADE DO NEVJERICE /

Sarajevo tuguje! Pogledajte kako se u glavnom gradu BiH pratila utakmica 'desetljeća'

Sarajevo tuguje! Pogledajte kako se u glavnom gradu BiH pratila utakmica 'desetljeća'
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
U Sarajevu se i u ranim jutarnjim satima živjelo za nogomet, za “utakmicu desetljeća” i još jednu priliku “Zmajeva” da naprave povijesni korak na Svjetskom prvenstvu.
1 /16
VOYO logo

Nogometna reprezentacija SAD-a plasirala se noćas po našem vremenu u osminu finala Svjetskog prvenstva, jednog od domaćina turnira, nakon što je u šesnaestini finala pobijedila Bosnu i Hercegovinu s 2-0 (1-0). Amerikanci su do pobjede stigli zasluženo. Poveli su pogotkom Folarina Baloguna u 45. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Malik Tillman preciznim udarcem iz slobodnog udarca u 82. minuti.

Bosna i Hercegovina je od 64. minute imala igrača više nakon što je Balogun dobio crveni karton, ali unatoč tome nije uspjela ozbiljnije ugroziti protivnički gol niti iskoristiti brojčanu prednost.

U osmini finala SAD će igrati protiv Belgije 7. srpnja u Seattleu. Belgija je ranije izborila prolazak nakon pobjede 3-2 protiv Senegala poslije produžetaka.

Utakmica "desetljeća" za Bosnu i Hercegovinu pratila se u Sarajevu. U galeriji možete vidjeti kako je to izgledalo. 

2.7.2026.
4:44
Silvijo Maksan
Armin Durgut/PIXSELL
Svjetsko Prvenstvo 2026.Bosna I HercegovinaSadSarajevoNavijači
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija