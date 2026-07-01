Hrvatska vojska pokazala mišiće: Milanović pratio napetu akciju iz prvih redova

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović pratio je u srijedu na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" vojnu vježbu "Borbena moć 26".

"Vježba je bila uspješna i pokazala je naše sposobnosti", poručio je predsjednik navodeći kako su na njoj bili prisutni i naši saveznici.

"To su prije svega Amerikanci bez kojih međunarodna vojna suradnja ne bi značila ništa, naši saveznici iz Slovenije, Talijani i naši prijatelji s Kosova, koje ćemo pozivati kada god bude prilika na ovakve i slične događaje bez obzira na to što o tome misle u NATO centrali ili bilo tko", poručio je Milanović.

Čestitao je na "maksimalnoj vojnoj vježbi, s obzirom na uvjete i veličinu poligona", svima koji su na njoj radili tjednima, posebno načelniku Glavnog stožera.

"Čestitke svima koji su u ovome sudjelovali. To dugujem onima koji su u prašini i znoju bili ovdje danima i tjednima, i prije toga na Udbini", rekao je predsjednik Milanović zahvalivši pri tom i zapovjedniku Nacionalne garde Minnesote "s kojom imamo odličnu suradnju ne samo na riječima nego i na djelu“ i odlazećem američkom vojnom atašeu.

"To su ljudi s kojima su odnosi dobri i sadržajni. I jedino s Amerikancima možete imati ovu razinu jer naprosto imaju taj volumen i tu političku volju, i nisu očajni da svakome 'uvale' svoju robu nego ipak biraju. To je u naravi priroda velesila, a velesila ima jako malo", izjavio je predsjednik Milanović.

Što je cilj vježbe?

Tijekom vježbe, koja se provodi od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. godine na lokacijama diljem zemlje, prikazane su sposobnosti i spremnost Hrvatske vojske da zajedno sa saveznicima i partnerima provedbom zadaća s ciljem odvraćanja i obrane u okvirima misije kolektivne obrane.

Uz sudjelovanje više od 2000 pripadnika Hrvatske vojske i MUP-a, na vojnoj vježbi "Borbena moć 26“ sudjelovalo je više od 400 pripadnika oružanih snaga iz devet različitih savezničkih i partnerskih zemalja.

U prigodi obilježavanja 30 godina suradnje Oružanih snaga RH i Nacionalne garde Minnesote predsjednik je dodijelio odlikovanja američkim časnicima.

Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom predsjednik Milanović odlikovao je general-bojnika Shawna P. Mankea, zapovjednika Nacionalne garde Minnesote za izniman doprinos međunarodnom ugledu Republike Hrvatske i razvoju bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Država te uspješne suradnje Oružanih snaga Republike Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote.

Brigadira Scotta D. McLearna, vojnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, Predsjednik Republike odlikovao je Redom hrvatskog pletera, za izniman doprinos u razvoju bilateralne obrambene suradnje između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država.

Osim Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH, vojnu vježbu pratili su potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid te brojni drugi visoki uzvanici.

Uz predsjednika Milanovića bili su predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić, pročelnik Kabineta Predsjednika Bartol Šimunić, savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić, zamjenik predstojnika Ureda Predsjednika Goran Grobotek i pročelnik Vojnog Ureda Kabineta za obranu Ureda predsjednika Republike brigadir Franjo Hrala.