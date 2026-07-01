Plenković opleo po predsjedniku: 'Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija'

Premijer Andrej Plenković daje izjavu za medije nakon sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima.

"To je itekako dobra i pozitivna vijest", rekao je Plenković na početku obraćanja o padu inflacije.

Nakon što je na samom početku komentirao inflaciju, osvrnuo se na aktualni sukob oko slanja hrvatskih vojnika na tradicionalni vojni mimohod u Pariz. Naglasio je da će tamo biti sve članice EU.

"Kratko bih se osvrnuo na tiradu besmislica koje je Milanović danas izgovorio u Slunju o meni, mojim kolegama i novinarima. Dobro je da ste to svi čuli. Njegovo protuzakonito ponašanje, kao i pokušaj prisiljavanja načelnika Glavnog stožera na postupanje protivno zakonu, predstavlja nagovaranje na radnje koje prema zakonu ne bi smio poduzeti", rekao je.

Dodao je da se Milanović ponaša kao da je iznad zakona te da će poduzeti sve mjere.

"Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija", dodao je.

Sukob Anušića i Milanovića

Očekuje se da će komentirati novi sukob ministra obrane Ivana Anušića i predsjednika Republike oko slanja hrvatskih vojnika na tradicionalni vojni mimohod u Pariz.

Milanović je jučer premijera pozvao na hitan sastanak zbog cijele situacije, što je Plenković danas odbio.

Predsjednik je pak u srijedu ponovno poručio da ostaje pri odluci da pripadnici Hrvatske vojske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja te ustvrdio da će načelnik Glavnog stožera OS RH provesti njegovu zapovijed.

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