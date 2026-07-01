Anušić i Milanović oči u oči u Slunju nakon sukoba zbog mimohoda

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović pratit će u Slunju završnu vojnu vježbu "Borbena moć 26". Tamo će biti i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera general-pukovnik Tihomir Kundid.

Vježba traje od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. na poligonima diljem Hrvatske i sudjelovalo je više od 3000 pripadnika Oružanih snaga RH, saveznici iz NATO-a i sustav domovinske sigurnosti, više od 25 brodova HRM-a te više od 20 aviona i helikoptera.

U Anušića i Milanovića će biti uperene oči javnosti s obzirom na najnoviji sukob u državnom vrhu koji je krenuo oko slanja 20 pripadnika Počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Parizu.

Sukob oko mimohoda

Anušić je potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na mimohod, pojasnivši da po Zakonu tu odluku potpisuje ministar obrane te je odbacio Milanovićeve tvrdnje da se prijetio načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga.

Ubrzo je reagirao Milanović koji je pozvao u utorak premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je naveo, pritisaka Vlade na Kundida i ugrožavanja sustava zapovijedanja u Oružanim snagama.

Naime, nakon što je Plenković najavio sudjelovanje pripadnika Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu, Milanović je uzvratio da vojnici neće ići bez njegove suglasnosti kao predsjednika i vrhovnog zapovjednika. Plenković je odgovorio da za takvo ceremonijalno sudjelovanje nije potrebna predsjednikova suglasnost te da odluku ministra obrane Ivana Anušića treba provesti Glavni stožer Oružanih snaga, odnosno načelnik Tihomir Kundid.

Ministar Anušić najavio je da će Kundid, ako ne poštuje njegovu odluku o odlasku pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Pariz, prekršiti Zakon o obrani i izgubiti povjerenje premijera i Vlade RH.