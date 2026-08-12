Rijeka se sprema za večer glamura: Poznate hrvatske ljepotice prošetat će slavnim stepenicama

Najveći modni spektakl u Hrvatskoj ponovno stiže u Rijeku! U petak, 28. kolovoza, prekrasne kamene stube u samom srcu grada ponovno će postati najveća modna pozornica u regiji na kojoj će se održati 18. Riječke stepenice. Ova manifestacija se održava već osamnaest godina na stepenicama pored Grand hotela Bonavia i tijekom gotovo dva desetljeća izrasla je u najveću i najdugovječniju modnu manifestaciju u Hrvatskoj. Riječ je o događaju koji je uistinu nezaobilazan dio kulturnog i turističkog života grada.

No Riječke stepenice nisu samo modna revija; one su platforma koja povezuje hrvatski dizajn, modu, mlade talente, obrtnike, poduzetništvo, turizam i kulturu odijevanja, a njihov je cilj promocija hrvatskog dizajna, obogaćivanje turističke ponude kvalitetnim i sadržajnim programom, poticanje poduzetništva i gospodarske suradnje te stvaranje prostora za mlade dizajnere i učenike koji se obrazuju za buduće modne stručnjake.

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Ovogodišnje izdanje donosi pravi modni spektakl koji se jednostavno ne smije propustiti; čak 18 modnih revija na otvorenom, dva sata programa, poznata lica, najljepše hrvatske manekenke, dizajnerske kolekcije, povratak muške mode, atraktivni beauty lookovi, odlična glazba i izravan televizijski prijenos. Poseban naglasak stavlja se na mlade dizajnere, obrtnike, održivu modu i inovativni dizajn u tekstilu te projekte društvene odgovornosti.

Foto: PRESS

„Očekuje nas osamnaest modnih revija na otvorenom uz izravan televizijski prijenos u spektaklu od dva sata. Spoj mode, razvoja kreativnog potencijala i promocije je ono što je Riječke stepenice tijekom skoro dvadeset godina pretvorilo u prepoznatljiv regionalni modni događaj“, izjavila je Ivana Delač, direktorica Riječkih stepenica.

Na jedinstvenoj riječkoj modnoj pisti svoje će kolekcije predstaviti dizajneri i brendovi iz cijele Hrvatske: Miau Couture, Hitomo, Mala-Pavla Pinezić, Zepter hyperlight, Boutique Selin, Adriana Rajčić design, Riječanka Art, Vagant studio s kolekcijom Back to Blu, Callegari Rijeka, Maykl-Mihaela Štimac Rojtinić, Dal Cuore, Mali Atelje TT, Irena Anđelić Devčić i Calico Mood, a na Riječke stepenice ove se godine vraća i muška moda s kolekcijama iz Look Famous i Gentlemans Club. Svoje kreacije prikazat će također članovi Sekcije tekstila i kože Udruženja obrtnika Rijeka: Dajana Hlača- Krojački salon DAJANA, Sandra Jamić- ELA obrt za krojačke usluge, Doris Janković-DOR JAN FELT, Đina Josipović- Krojački salon STOPICA, Marinela Martinčić Knez-Krojački salon ELLA iz UO Crikvenica.

Posebno mjesto na najvećem hrvatskom modnom spektaklu imaju mladi i budući modni stručnjaci. Sudjeluju učenici Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka, čime manifestacija ponovno potvrđuje svoju važnu ulogu razvojne platforme za nove generacije modnih dizajnera. Upravo je uključivanje mladih dizajnera i učenika jedan od ciljeva Riječkih stepenica, kojima se daje prilika da svoje kreativne ideje predstave široj publici.

Foto: PRESS

Foto: PRESS

Za šminku i savršen glam look manekenki bit će zadužene vizažistice Paola Peček, Patrizia Jaklin i Greta Karamarko powered by JN beauty. „Kao i u svjetskim modnim metropolama, i na Riječkim stepenicama make-up je važan dio cjelokupnog modnog identiteta. Pratit ćemo aktualne svjetske beauty trendove, ali svaki ćemo look prilagoditi kolekcijama i atmosferi revije. Želimo da make-up zajedno s frizurom, odjećom i modnim detaljima stvori potpuno zaokružen izgled“, istaknula je vizažistica Paola Peček. Lijepim manekenkama frizure će raditi članice Ceha frizera, kozmetičara i pedikera Udruženja obrtnika Rijeka iz frizerskih salona Studio Danijela, Freeze, Simpa i Meo.

Foto: PRESS

Na veliku modnu pistu stižu poznate hrvatske ljepotice

Revije će nositi bivše Miss Hrvatske Tomislava Dukić i Lucija Begić, Miss Beauty Hrvatske Marinela Grljušić i Elena Kalajžić, Miss Grada Zagreba Martina Blažević i Tara Begedin, Miss Primorsko-goranske županije Erin Panić Furlan i Lana Krnić, te brojne druge ljepotice. Riječke stepenice vodit će iskusni televizijski voditelj Davor Garić, a program će se uživo prenositi na regionalnoj televiziji Kanal Ri (platforme Bnet i MAXtv), uz tehničku realizaciju i produkciju DBoki sound and light.

Tijekom večeri, u pauzama između modnih revija, iz dr. Vivian estetic’s kornera javljat će se poznate osobe iz društvenog života s kojima će se razgovarati o brojnim zanimljivim temama. Za dobru glazbu zadužen je Robert Salečić DJ Sale 4love.

Moda ne završava posljednjom revijom

Nakon modnih revija slijedi after party u omiljenom riječkom okupljalištu Azura lounge & eat clubu, gdje će se nastaviti druženje nakon velike modne večeri. Osim modnog programa, u centru Rijeke bit će i atraktivnih sadržaja za sve posjetitelje, pa će se Rijeka ponovno pretvoriti u veliku pozornicu mode, ljepote, dizajna i zabave. Realizaciju manifestacije omogućili su Grad Rijeka, Turistička zajednica grada Rijeke, Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Kvarner, Jadran galenski laboratorij, Jadran hoteli, dr. Vivian estetic’s medicine, JN beauty, ATI, Adriatic osiguranje, JO-DA nekretnine i RB auto.

18. Riječke stepenice počinju u 20:30 sati pored Grand hotela Bonavia, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.