Kek uoči uzvrata s Fincima: 'Stvaramo jako puno prilika i siguran sam da će to doći na naplatu'

Rijeka u četvrtak igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv finskog Ilvesa. Bijeli s Rujevice u Finsku nose prednost od jednog gola zahvaljujući pogotku Nike Jankovića, a uzvrat je najavio trener Matjaž Kek.

Kao i protiv Derryja putujem s pogotkom prednosti, ali oprez je i dalje nužan...

"Prednost je prednost. Trebala je biti veća, pokazala je to utakmica u četvrtak. Ali je pokazala i da Ilves može biti jako, jako nezgodan ako mi ne budemo pravi i taktički disciplinirani, ako ne budemo igrali svojim načinom."

Glavna tema je umjetna trava. Da li ona stvarno toliko utječe?

"Je. Drugačija je podloga. Ako oni igraju i treniraju svaki put na njoj, onda im je puno, puno lakše. Ali je specifična. Bili smo u nedjelju gore, pogledali utakmicu i uvjete koji nas čekaju. Jednostavno se treba prilagoditi jednim treningom. Mi nećemo puno filozofirati što se toga tiče jer je tu sasvim drugačija umjetna trava nego gore. Opet se igra 11 na 11 i mislim da je dovoljan jedan trening za prilagodbu."

Kakav Ilves očekujete?

"Dosta su se busali u prsa kako su drugačiji doma, kako su nešto sasvim drugo. Vjerujem da su, uz navijače, momčad koja više gleda prema naprijed. Oni su već u dva pretkola uspjeli anulirati prednost i to nam mora biti dovoljna opomena, ali prije svega moramo razmišljati o sebi i želim da razmišljamo o sebi. Želim da budemo bolji nego što smo bili u četvrtak. Neke su stvari bile OK, ali bilo je nekih stvari koje moramo odigrati bolje."

Kako prenijeti vaše iskustvo u Europi na igrače?

"Prije svega bih rekao da je Rijeka odigrala toliko odličnu europsku sezonu prošle godine i da je tu još hrpa igrača koji su iznijeli Europu. Treba razmišljati o našoj igri i kvaliteti. S druge strane, moramo znati da je Europa bez popravka jer utakmica sutra odlučuje tko će ići dalje. Nemamo što kalkulirati, moramo pokazati pravo lice, pravi odnos i kvalitetu. Moramo razmišljati o kvaliteti svoje igre, kako zabiti gore gol, a ne samo o golu prednosti."

Puno se pričalo o realizaciji na čemu se radilo posljednjih dana?

Imali smo dva dana više za regeneraciju. Neki igrači imaju probleme pa ćemo to riješiti tek sutra, na zadnjem treningu. Tiago (Dantas) će sigurno igrati, svi drugi koji su bili pod upitnikom su još uvijek upitni. Realizacija je i stvar koncentracije. Neću reći da nemamo dovoljno kvalitete da realiziramo te šanse. Stvaramo puno, puno prilika, moji analitičari su izračunali da smo u dvije utakmice 55 puta pucali prema golu. Igrači se stvarno trude na treningu i daju sve od sebe. Siguran sam da će to doći na naplatu", zaključio je strateg Rijeke u razgovoru za službene kanale kluba.

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.