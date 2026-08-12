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KRITIČKI USPJEH /

Od pučke zabave do prestižnih nagrada: neočekivani put reality showa 'Love Island'

Od pučke zabave do prestižnih nagrada: neočekivani put reality showa 'Love Island'
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Nekoć smatran samo ljetnom razbibrigom i 'guilty pleasure' fenomenom, reality show 'Love Island' posljednjih je godina doživio značajnu transformaciju

12.8.2026.
12:26
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Format koji spaja romantiku i dramu u egzotičnom okruženju nadišao je očekivanja i prerastao u program koji osvaja ne samo rekordnu gledanost, već i priznanja najvažnijih televizijskih akademija.

Prekretnica u Britaniji: Osvajanje nagrade BAFTA

Ključni trenutak u promjeni percepcije dogodio se 2018. godine, kada je originalna britanska verzija showa osvojila prestižnu nagradu BAFTA za najbolji reality program. Ta je pobjeda bila više od pukog priznanja; označila je legitimizaciju formata u očima kritike i potvrdila njegov status kulturnog fenomena. 'Love Island' više nije bio samo kontroverzni show o traženju ljubavi, već relevantan televizijski proizvod koji oblikuje javni diskurs.

Američki uspjeh i nominacija za Emmy

Val priznanja zapljusnuo je i američku obalu, gdje je 'Love Island USA' postigao značajan uspjeh, kulminiravši nominacijom za najprestižniju televizijsku nagradu. Voditeljica showa, Ariana Madix, nominirana je za nagradu Emmy u kategoriji za izvanrednog voditelja reality ili natjecateljskog programa, što predstavlja njezin prvi takav uspjeh i veliko priznanje za američku inačicu franšize. Dolazak Madix mnogi povezuju s porastom popularnosti showa i njegovim pretvaranjem u pravi kulturni fenomen.

Od pučke zabave do prestižnih nagrada: neočekivani put reality showa 'Love Island'
Foto: Peacock

Put od popularnog, ali često osporavanog formata do osvajanja BAFTA-e i nominacije za Emmy jasno svjedoči o evoluciji i dubokom utjecaju koji 'Love Island' ima na modernu televiziju. Ova prestižna priznanja potvrđuju da show nije samo prolazni trend, već etablirani dio suvremene pop kulture čija se važnost ne može ignorirati.

Regionalnu verziju 'Love Island Adria' gledaj od ove jeseni, a prijaviti se možeš na linku: PRIJAVA

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