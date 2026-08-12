Premijer uhvaćen u rijetko viđenom izdanju: Malo se nećkao, a onda je zapjevao Olivera

Premijer Andrej Plenković ovih je dana pokazao i jednu, nešto manje službenu stranu. U Sinju je, daleko od govornica, protokola i ozbiljnih političkih tema, završio u poprilično opuštenom društvu - uz živu glazbu, pjesmu i dobro raspoloženje.

Televizija Jadran objavila je snimku iz, kako doznajemo dvorišta kuće bivšeg arambaše Ive Vukasovića Pare u Brnazama, a na njoj se vidi premijer u prilično ležernom izdanju. Plava polo majica, veliko društvo i glazba uživo usred bijela dana.

Vidno raspoloženi i oduševljeni bivši arambaša, vjerojatno presretan što mu je premijer zajedno sa svojom svitom stigao u posjet, poveo je dobro poznatu pjesmu „Kad mi dođeš ti“ Olivera Dragojevića, a Plenković se, isprva pomalo suzdržano, pridružio pjevanju. Kao da mu je u prvom trenutku bilo malo neugodno, ali kad je pjesma krenula - nema više natrag.

Bivši arambaša ga je zagrlio, nije mu dao mrdnuti dok pjesma traje pa je i premijer pustio glas, podignuo ruku, a u jednom trenutku čini se da ga je pjesma baš povukla. Nije to, doduše, bio klasični premijerski nastup pred kamerama, već sasvim drugačija scena - kao da se jednostavno prepustio trenutku.

U društvu Plenkovića bili su ministri Gordan Grlić Radman i Tonči Glavina, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. I oni su bili dobro raspoloženi, a najviše od njih Grlić Radman. On je izgledao kao da i bi i on da ga netko grli i da pjeva.

Inače, ovo nije prvi put da se Plenković u Sinju opušta u istom društvu. I prijašnjih godina znalo se zapjevati i proveseliti u dvorištu istog arambaše, pa očito tradicija nije prekinuta.