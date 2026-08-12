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POČIVAO U MIRU /

Tuga u Belgiji: Preminuo poznati navijač Genka (28), klub će mu ispuniti posljednju želju

Tuga u Belgiji: Preminuo poznati navijač Genka (28), klub će mu ispuniti posljednju želju
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Foto: Arne Amberg/imago sportfotodienst/Profimedia

Michielu su predviđali da neće doživjeti 12. godinu, no on je doživio više nego duplo te je preminuo s 28 godina

12.8.2026.
11:23
Sportski.net
Arne Amberg/imago sportfotodienst/Profimedia
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Michiel Vandeweert, 28-godišnji mladić poznat kao najvjerniji navijač belgijskog nogometnog kluba KRC Genk, preminuo je od posljedica rijetke bolesti progerije. Njegova nevjerojatna volja za životom unatoč svim izazovima inspirirala je tisuće ljudi, a njegov voljeni klub odlučio mu je odati počast na jedinstven način.

Život ispunjen prkosom i strašću

Iako je zbog progerije, bolesti ubrzanog starenja, od djetinjstva bio suočen s velikim zdravstvenim poteškoćama, Michiel je odbijao dopustiti da ga to definira. Bio je strastveni DJ, gamer i zaljubljenik u glazbene festivale. Zajedno sa sestrom Amber, koja također boluje od progerije, snimio je dokumentarni film "How to be alive" kako bi pokazali da su puno više od svoje dijagnoze. Svojim pozitivnim stavom i nesalomljivim duhom dotaknuo je srca mnogih, daleko izvan granica Belgije.

Posljednji ispraćaj na voljenom stadionu

U dokumentarcu je Michiel jasno izrazio svoju posljednju želju: da njegov ispraćaj bude na stadionu voljenog kluba. Obitelj je prenijela njegovu želju klubu, koji je bez oklijevanja pristao. KRC Genk je potvrdio da će se ceremonija održati na centru travnjaka Cegeka Arene, dok će posjetitelji biti na tribinama. "Michiel je bio izniman navijač koji zaslužuje posebnu pažnju", izjavio je Erik Gerits, predstavnik kluba. Ispraćaj će biti otvoren za javnost i prenosit će se uživo kako bi se od njega oprostili svi koji su ga cijenili.

Tuga u Belgiji: Preminuo poznati navijač Genka (28), klub će mu ispuniti posljednju želju
Foto: Profimedia

Počast kluba i igrača

Prije sljedeće prvenstvene utakmice protiv Westerloa, klub će organizirati posebnu počast uz minutu šutnje, a njegovo mjesto na tribini bit će simbolično uređeno. U klupskom muzeju otvorena je i knjiga žalosti, a obitelj je zamolila da umjesto cvijeća ljudi doniraju neprofitnoj organizaciji Kleine Prins, koja se bavi pomoći roditeljima s djecom koja boluju od raka.

Genk
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