Milanović pozvao Plenkovića na hitan sastanak: 'To predstavlja ozbiljan problem'

Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je u utorak premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak, zbog, kako se navodi u priopćenju Ureda predsjednika, "pritisaka Vlade na načelnika Glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske" (OSRH).

Milanović je uputio dopis Plenkoviću u kojem stoji:

"Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, obavještavam Vas da sam, kao Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, donio Zapovijed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute Zapovijedi odgovoran je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid."

"Obzirom da je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske izložen pritiscima iz Vlade Republike Hrvatske kroz koje se od njega traži nepoštivanje i neprovođenje Zapovijedi Predsjednika Republike i Vrhovnog zapovjednika OSRH, predlažem Vam hitan sastanak na kojemu ćemo raspraviti te okolnosti kojima se izravno ugrožava sustav zapovijedanja u OSRH. Ugrožavanje sustava zapovijedanja ozbiljno ugrožava i stabilnost cjelokupnog sustava obrane, što predstavlja ozbiljan problem i traži jasno vraćanje svih aktera u Ustavom i zakonima propisane okvire", dodaje se u dopisu.

Detalji drame

Podsjetimo, Milanović je ranije poručio kako Hrvatska vojska neće ići na mimohod u Francusku, a novinarima je na izvanrednoj konferenciji u utorak kazao kako vojska funkcionira po principu subordinacije i jednog čelništva. Poručio je i kako Kundida "neće šutati i potjerati s dužnosti".

Ministar obrane Ivan Anušić je u utorak je potvrdio da je potpisao odluku o odlasku pripadnih OSRH na mimohod u Pariz i naveo da će Kundid, ako to ne bude poštovao, prekršiti Zakon o obrani i izgubiti povjerenje premijera Andreja Plenkovića i Vlade. Istu stvar ustvrdio je i Plenković na sjednici Vlade.