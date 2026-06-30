Stručnjakinje otkrile je li u pravu Plenković ili Milanović: 'Situacija je jasna'

Ustavnopravna stručnjakinja Sanja Barić u utorak je objavila da je Vlada RH u pravu kada tvrdi da za počasno-ceremonijalno djelovanje Oružanih snaga, kao što je odlazak na mimohod u Francusku, nije potrebna suglasnost predsjednika RH.

Barić ističe da Ustav uređuje djelovanje Oružanih snaga, uključujući vojne aktivnosti, obuku i humanitarne zadaće, kao i odnos između predsjednika Republike, Hrvatskog sabora i vlade, ovisno o situaciji. Sudjelovanje u aktivnostima poput protupožarne zaštite spominje se, ali bez preciznog određivanja nadležnosti. S druge strane, smatra, počasno-ceremonijalne aktivnosti nisu obuhvaćene tim ustavnim odredbama već su jasno uređene Zakonom o obrani.

"Još kraće, ustavnopravno je Vlada RH u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona, može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne nepoštivati (odbiti poštivati) zakon koji je na snazi. O tom djelu Zakona o obrani nemam sumnju u neustavnost, ta odredba nije ustavnopravno sporna", napisala je Barić na Facebooku.

Govoreći o ulozi predsjednika kao vrhovnog zapovjednika, podsjeća da je ta funkcija primarno vezana uz ratne i sigurnosne okolnosti, uz određena ograničenja i suradnju s drugim institucijama. U mirnodopskim uvjetima predsjednik ima sužene ovlasti u odnosu na Oružane snage.

"Zaključno, ovo nije primjer uzurpacije ovlasti od strane Vlade RH u odnosu na predsjednika RH, već primjer nečeg drugog, izvanpravnog, političkog i svakako neprimjerenog. Zakone valja poštivati, a u sukobe ne uvlačiti oružane snage. Tko krši zakon, kao i čije su ovlasti prema Ustavu, rečeno je gore", napisala je Barić.

Stručnjakinja za RTL Danas - 'Situacija je jasna'

RTL Danas razgovarao je s ustavnopravno stručnjakinjom Anitom Blagojević. "Ustavnopravno je situacija jasna - predsjednik Republike je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, no njegove su ovlasti na temelju Ustava u sferi vojnih i humanitarnih angažmana Oružanih snaga", istaknula je Blagojević za RTL Danas.

"Ceremonijalni i počasni angažmani regulirani su Zakonom o obrani, odnosno tu je relevantan resorni ministar obrane", dodala je naša sugovornica.

Oglasio se i Anušić

Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u utorak da će načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid, ako ne poštuje njegovu odluku o odlasku pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Pariz, prekršiti Zakon o obrani i izgubiti povjerenje premijera i Vlade RH.

Predsjednik Zoran Milanović, koji je ranije rekao da HV neće ići na francuski mimohod, u utorak je novinarima kazao da vojska funkcionira po principu subordinacije i jednog čelništva, dodavši da se načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga neće "šutati" i potjerati s dužnosti.