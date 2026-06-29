Plenković inzistira na odlasku Hrvatske vojske u Pariz: 'Očekujem ostavku ako se to ne dogodi'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak da će inzistirati na tome da pripadnici Hrvatske vojske sudjeluju na vojnoj paradi u Parizu te upozorio da bi načelnik Glavnog stožera izgubio njegovo povjerenje ako ne postupi u skladu s najavama Ministarstva obrane.

Premijer je izjavu dao tijekom posjeta Hvaru, gdje je obišao novu prometnicu koja povezuje Dubovicu i Svetu Nedjelju. Tom je prilikom istaknuo kako je riječ o važnom infrastrukturnom projektu za stanovnike otoka i turistički razvoj Hvara.

"Ovo je velik dan za Hvaranke i Hvarane, a siguran sam da će i brojni turisti biti zadovoljni", rekao je Plenković te najavio nastavak ulaganja u prometnu infrastrukturu na otoku.

Oštar odgovor Milanoviću

Komentirajući izjavu predsjednika Zorana Milanovića da neće dopustiti odlazak Počasno-zaštitne bojne na vojnu paradu u Francuskoj, Plenković je rekao da predsjednik ne pokazuje interes za obilježavanje hrvatskih državnih blagdana niti za međunarodnu suradnju saveznika.

Podsjetio je kako su francuski borbeni zrakoplovi Rafale sudjelovali u programu obilježavanja Dana državnosti 30. svibnja na zagrebačkom Jarunu, zajedno sa zrakoplovstvima drugih savezničkih država.

"Nije to ni doživio jer ga ne zanima Dan državnosti vlastite države", rekao je premijer.

'To nije predsjednikova nadležnost'

Plenković je naglasio da odluke o protokolarnim i ceremonijalnim aktivnostima pripadnika Hrvatske vojske nisu u nadležnosti predsjednika Republike, nego Ministarstva obrane.

Dodao je kako Hrvatska i Francuska imaju potpisan sporazum o strateškom partnerstvu te da će ministar obrane Ivan Anušić inzistirati da hrvatski vojnici sudjeluju na paradi na pariškoj aveniji Champs-Élysées, budući da je Hrvatska za to službeno pozvana.

Premijer je poručio da će načelnik Glavnog stožera izgubiti njegovo povjerenje ako postupi prema, kako je rekao, eventualnoj "nepostojećoj usmenoj zapovijedi" predsjednika Republike i ne omogući odlazak Hrvatske vojske u Francusku.

"Ako načelnik Glavnog stožera ne ispuni ono što je ministar Anušić najavio u petak, od tog trenutka više nema moje povjerenje i očekujem njegovu ostavku", izjavio je Plenković.

Optužbe za izolacionizam i antiukrajinsku politiku

Premijer je pritom ponovno optužio Milanovića za, kako je rekao, dugogodišnji antiukrajinski stav i širenje antieuropskog narativa.

Ustvrdio je i da predsjednik vodi izolacionističku politiku te da se svojim stavovima protivi Europskoj uniji, NATO-u, Sjedinjenim Američkim Državama, a sada, kako je rekao, i Francuskoj.

"Predsjednik koji već pet ili šest godina pjeva neke ruske pjesmice, koje iz nekog meni potpuno nepoznatog razloga dio građana podržava, nacionalna je sramota", rekao je Plenković.

Na kraju je još jednom ponovio da pitanje sudjelovanja Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Francuskoj nije u nadležnosti predsjednika Republike te podsjetio da Milanović nije prisustvovao ovogodišnjem obilježavanju Dana državnosti.

"Francuzi su bili na Danu državnosti prije mjesec dana, na kojem on nije bio. To vam je ključ i cijela bit", zaključio je premijer.