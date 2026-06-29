Milanović: 'Plenković vodi horde na Mundijal, a ne znam koga misli slati u Pariz, možda mažoretkinje?'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u ponedjeljak na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Supetra povodom obilježavanja Dana Grada i blagdana sv. Petra i Pavla.

U izjavi za medije predsjednik je komentirao presudu oko 'švicaraca' istaknuvši da je "antologija" oko švicarskog franka, kako kaže, "jedan od rezultata rada moje Vlade".

"Stjerali smo banke koje su gulile ljude u kut, iz kojeg su se one izvukle vrlo lako kasnije, a ljudi su ipak nešto dobili natrag. Sveukupno je to trebalo ići malo dalje u realizaciji, ali za to nisam nadležan već dugo", kazao je Milanović.

Podsjetimo, Općinski građanski sud u Zagrebu u petak je donio prvu presudu u skladu s nedavno objavljenom odlukom Vrhovnog suda u slučaju franak kojom su potrošačici s konvertiranim kreditom dosuđene zatezne kamate, dok sve troškove postupka snosi tužena banka.

Iz Udruge 'Franak' izvijestili su da je sutkinja Ela Mišura Stopfer dosudila potrošačici s konvertiranim kreditom samo zatezne kamate u iznosu od 3459 eura koje su dospjele do dana konverzije te je uz to dosudila i daljnje zatezne kamate na taj uglavničeni iznos od dana podizanja konkretne tužbe pa do dana isplate, što je u skladu s odlukom proširenog vijeća Vrhovnog suda.

O oduzimanju odlikovanja Glavašu

Milanović novinarima nije htio komentirati antiinflacijski paket Vlade, ali se osvrnuo na oduzimanja odlikovanja Branimiru Glavaša.

"Kada sam mu vraćao odlikovanja jer ga je Ustavni sud proglasio nedužnom osobom, dok se postupak ponovno ne završi, rekao sam da ću mu, ako se ponovno završi pravomoćnom presudom, oduzeti odlikovanja. U nečemu bi se mogao složiti s njim ili s njegovim odvjetnikom - ni ja nisam najsretniji s praksom u kojoj odlikovanje oduzima onaj tko ti ga nije dao", kazao je predsjednik.

"Sud je odlučio kako je odlučio, a ja se tu ponašam formalno. Ima istine da mu je odlikovanje dao Tuđman za nešto što je smatrao vrijednim, a Tuđman mu ga ne može oduzeti jer nije živ. Postupio sam kako sam postupio, to sam najavio i iz te kože ne želim i ne mogu."

'Plenković vodi cijelu hordu'

Milanović je kazao da neće ići gledati utakmice Vatrenih na Svjetskom prvenstvu: "Plenković vodi cijelu hordu, to nije za putovati, gledati ću odavdje kao i svi drugi."

U nastavku se dotaknuo Macronovog poziva na vojni mimohod.

"Predsjednik Vlade sikće na sve živo oko sebe, ponovno je na primitivan način komentirao neugodnu situaciju s mimohodom u Parizu. Hrvatska je dobila nekakv poziv, Plenković ga je dobio od Macrona, početkom svibnja, ništa nije rekao do prije par dana. Radi se o pozivu na vojnu paradu u Parizu, koja izgleda kao Dan mladosti, na koju treba otići Hrvatska vojska", kazao je Milanović.

"Hrvatska vojska se može maknuti iz cipela samo iz zapovijedi, a zapovijed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, Plenković, Anušić nego ja kada ocijenim da je to potrebno, u 99 posto slučajeva ne poduzimam ništa, ali u kritičnim situacijama reagiram. Ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik, što tu nije jasno? Vojska neće ići", istaknuo je.