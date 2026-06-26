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Milanović otkrio posebnost Hrvata: 'To je nešto što je vrijedno pažnje i razmišljanja'

Milanović otkrio posebnost Hrvata: 'To je nešto što je vrijedno pažnje i razmišljanja'
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

'More je kolijevka naše srednjovjekovne države, našeg identiteta, vašeg identiteta', rekao je Zoran Milanović

26.6.2026.
13:19
Hina
Goran Kovacic/PIXSELL
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Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je na svečanoj akademiji održanoj u sklopu 5. Dana pomorstva u Vrsima da je pomorska tradicija toga mjesta dio hrvatskog identiteta te da hrvatsku pomorsku tradiciju treba snažnije isticati i čuvati.

"Budite glasni u zagovaranju svoje stvari, jer svi su glasni i probijaju se s puno manjim pričama od ove vaše. Ovo nije samo vrška priča, ovo je hrvatska priča. Hrvati su jedina pomorska slavenska nacija i to je nešto što je vrijedno pažnje i razmišljanja o tome. Po tome smo posebni, to moramo čuvati. More je kolijevka naše srednjovjekovne države, našeg identiteta, vašeg identiteta“, rekao je Milanović na svečanoj akademiji.

Kako je u petak priopćeno iz Ureda predsjednika, Milanović je u prigodnom obraćanju istaknuo da su Vrsi "značajno pomorsko mjesto" s dugom tradicijom koja nije dovoljno poznata široj javnosti. Istaknuo je da prostor Vrsi, Nina, Privlake i Zatona ima posebno mjesto u hrvatskoj povijesti i identitetu.

"Znam što je more. Moraš ga se uvijek plašiti, moraš ga poštivati, ali ga moraš voljeti i moraš žuditi za njim. Ta žudnja, potreba da se na neki način i otisneš od kuće, da zaradiš i vidiš svijeta, odlika je znatiželjnih i zanimljivih ljudi", rekao je Milanović, dodavši kako prije posjeta nije dovoljno poznavao povijest Vrsi, ali da će mu to mjesto nakon posjeta ostati "zapisano posebnim slovima".

O 5. Danima pomorstva

Peti Dani pomorstva održani su od 22. do 25. lipnja pod pokroviteljstvom predsjednika Republike, u organizaciji Udruge pomoraca Sveti Nikola Vrsi, Općine Vrsi i Turističke zajednice Općine Vrsi,  te uz potporu Ministarstva obrane, Zadarske županije, Sindikata pomoraca Hrvatske i Jadrolinije.

Osim predsjednika Milanovića na svečanoj akademiji obratili su se predsjednika Udruge pomoraca „Sveti Nikola“ Vrsi Neven Predovan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Neven Melvan, načelnik Općine Vrsi Luka Perić i izaslanik župana Zadarske županije, pročelnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet Krešimir Laštro. Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić.

Zoran MilanovićMoreHrvatska
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