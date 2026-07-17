Ova mediteranska biljka otporna je na sušu i štetnike: Prepoznao ju je još Karlo Veliki

Ružmarin (Salvia rosmarinus), zimzeleni grm intenzivnog mirisa te pomalo gorkastog i pikantnog okusa, predstavlja važan dio mediteranske kuhinje. Njegovo ime, izvedeno iz latinskog ros marinus ili "morska rosa", asocira na stjenovite obale na kojima raste napajan vlagom iz zraka.

Iza njegove uloge popularnog začina za jela od mesa i krumpira krije se duga povijest i širok spektar djelovanja na zdravlje, ali i upozorenja koja je potrebno uzeti u obzir. Od drevnih rituala do modernih laboratorija, ova otporna biljka stoljećima privlači pažnju, nudeći mnogo više od svoje prepoznatljive arome, piše Britannica.

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Drevni simbol sjećanja i pročišćenja

Povijest ružmarina seže tisućama godina u prošlost. Prvi zapisi o njemu pronađeni su na kamenim pločama datiranim oko 5000. godine prije Krista, a Egipćani su ga koristili u obredima balzamiranja. U antičkoj Grčkoj i Rimu bio je kultiviran tisućama godina i cijenjen kao biljka posvećena Afroditi, božici ljubavi, ali i kao snažan simbol sjećanja. Smatralo se da poboljšava koncentraciju, zbog čega su grčki studenti tijekom učenja nosili vijence od ružmarina u kosi.

Postojalo je vjerovanje da paljenje njegovih grančica pročišćava zrak i tjera zle duhove pa se često koristio u hramovima i bolnicama tijekom srednjeg vijeka. Njegovu važnost prepoznao je i Karlo Veliki, koji je u 9. stoljeću naredio uzgoj ružmarina u carskim vrtovima. U Englesku je stigao s Rimljanima, a popularnost mu je znatno porasla u 14. stoljeću, kada je postao ključni sastojak prvog europskog parfema na bazi alkohola, poznatog kao "Mađarska vodica". Poznato je i da je Napoleon cijenio kolonjsku vodu s ružmarinom.

Od narodne medicine do znanstvenih dokaza

Dugotrajna uporaba ružmarina u narodnoj medicini potaknula je brojna znanstvena istraživanja koja potvrđuju njegova ljekovita svojstva. Biljka je bogata antioksidansima, prvenstveno karnozolnom i ružmarinskom kiselinom, koje štite stanice od oštećenja i djeluju protuupalno, zbog čega se njegova primjena preporučuje kod stanja poput artritisa.

Posebno je poznat njegov blagotvoran učinak na kognitivne funkcije. Istraživanja upućuju na to da aktivni spojevi u ružmarinu mogu povećati razinu acetilkolina, neurotransmitera ključnog za pamćenje i učenje. Osim što poboljšava cirkulaciju i dotok krvi u mozak, što može pridonijeti ublažavanju glavobolje, ružmarin je u Njemačkoj službeno odobren za tretiranje probavnih smetnji.

Potiče proizvodnju žuči, čime olakšava probavu i smanjuje nadutost. Njegovo antimikrobno djelovanje može pridonijeti jačanju imuniteta, dok se ulje ružmarina tradicionalno koristi za poticanje rasta kose i zdravlje vlasišta jer poboljšava cirkulaciju i može pomoći kod prhuti i opadanja kose.

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Uzgoj u vrtu i mjere opreza

Jedna od glavnih odlika ružmarina jest njegova nezahtjevnost pri uzgoju. Kao tipična mediteranska biljka, zahtijeva mnogo sunca i topline. Za uspješan rast potrebno mu je najmanje šest sati izravnog sunčevog svjetla dnevno i, što je ključno, dobro drenirano, pjeskovito tlo. Ne podnosi višak vlage u korijenskom sustavu, stoga je dovoljno umjereno zalijevanje tek kada se gornji sloj zemlje osuši.

Otporan je na sušu i većinu štetnika. Lako se razmnožava reznicama, dok je uzgoj iz sjemena dugotrajan i često neuspješan. Međutim, unatoč brojnim prednostima, nužan je oprez pri njegovoj upotrebi. Uobičajeno shvaćanje da su svi prirodni pripravci sigurni u ovom slučaju nije primjenjivo.

U velikim dozama ružmarin može biti toksičan. Konzumacija koncentriranih pripravaka, poput eteričnog ulja, može izazvati povraćanje i grčeve, stoga se oralno uzimanje ulja ne preporučuje bez stručnog nadzora. Trudnice bi trebale izbjegavati ružmarin u terapijskim dozama jer može potaknuti kontrakcije maternice, a oprez je potreban i kod osoba s visokim krvnim tlakom. Korištenje ružmarina kao začina smatra se sigurnim, no s ljekovitim pripravcima nužna je umjerenost.

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