Đumbir će ostati svjež i do šest mjeseci ako ovo napravite: 'Nema tu neke velike tajne'

S obzirom na to da cijene namirnica neprestano rastu, nikada nije bilo važnije iskoristiti kvarljive proizvode do maksimuma, osobito svježe voće i povrće. Srećom, jedna kulinarska stručnjakinja podijelila je savjet kako popularni korijen, đumbir, održati svježim puno duže nego inače.

Maria Keenan, autorica nekoliko kuharica i poznata na društvenim mrežama kao "Oxford Girl Cooks", na TikToku je podijelila svoju preporuku. "Ako ste imalo poput mene, kupit ćete đumbir i on će se pokvariti prije nego što ga stignete iskoristiti", započela je u videu. Zahvaljujući njezinoj tehnici, ti bi dani mogli postati prošlost.

Postupak u nekoliko jednostavnih koraka

Maria je objasnila metodu koja je iznimno jednostavna i ne zahtijeva posebnu opremu, piše Mirror.

"Uzmite žlicu i ostružite svu koru. To je najučinkovitiji način jer stvara najmanje otpada", savjetovala je. Nakon toga, upozorila je pratitelje da pripaze na sok koji bi im mogao prsnuti u oči dok režu đumbir na manje komade.

Narezane komade zatim je prebacila u vrećicu s patentnim zatvaračem. "Nema tu neke velike tajne", nastavila je. "Sada ga možete staviti u zamrzivač i trajat će šest mjeseci". Kako bi izbjegla zabunu oko roka trajanja, predložila je da se na vrećicu napiše datum zamrzavanja.

"Sada možete imati lijep, svjež đumbir kad god ga poželite", zaključila je s oduševljenjem.

Što kažu drugi stručnjaci?

Dok su brojni gledatelji na TikToku pohvalili tehniku, neki su imali dodatna pitanja. Jedna je osoba komentirala kako je čula da se đumbir ne bi smio držati u hladnjaku. Maria je na to odgovorila: "Ja ga uvijek držim u hladnjaku, ali se svejedno nakon nekog vremena osuši i postane pljesniv. Zato je zamrzavanje najbolje za dugotrajnost".

Drugi je korisnik savjetovao da se kora ne guli jer se i u njoj nalazi puno arome, no Maria je pojasnila kako ga ona najradije koristi sitno sjeckanog za kuhanje ili kao cijeli komad u vrućoj vodi s limunom. Na primjedbu da će se zamrznuti komadići zalijepiti, preporučila je jednostavno rješenje: "Možete protresti vrećicu nakon sat do dva i trebali bi se odvojiti. Ja ih raširim po vrećici kako bih smanjila lijepljenje".

Ovu metodu podupire i Abbie Leeson, stručnjakinja za hranu, koja navodi da je zamrzavanje optimalan način za očuvanje đumbira bez utjecaja na njegovu teksturu. Za portal Martha Stewart izjavila je da je zamrzavanje njezino omiljeno rješenje za dugotrajno skladištenje i da đumbir tako može ostati svjež i do šest mjeseci.

Alternative za kraće čuvanje

Abbie također napominje da je đumbir moguće kratkoročno čuvati na sobnoj temperaturi, ali ne dulje od tjedan dana. "S vremenom će početi gubiti vlagu i okus, a zatim će se smežurati", objasnila je.

U hladnjaku đumbir može ostati upotrebljiv do četiri tjedna, iako mu se tekstura može pogoršati. "Može izdržati tri do četiri tjedna, ali bi mogao postati spužvast", istaknula je, priznajući da joj je to najmanje draga metoda čuvanja ovog korijena.

Pravilno skladištenje đumbira uklapa se u širi trend smanjenja bacanja hrane. Usvajanjem jednostavnih tehnika potrošači mogu produžiti vijek trajanja namirnica, smanjiti otpad i uštedjeti novac, a istovremeno uvijek pri ruci imati ovaj zdravi i aromatični začin.

