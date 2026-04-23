Oduševili su strogi žiri, a sada mogu i vas: Donosimo slasne recepte iz 'Igre chefova'
Mateo, Toni, Danijel i Dorija pokazali su iznimno kulinarsko umijeće u RTL-ovu showu 'Igra chefova'. Donosimo recepte za njihova jela
Mateo je u RTL-ovu showu "Igra chefova" pripremio tortilje koje su bile izvrsne te su zaslužile prolaz.
Recept za Mateove tortilje
Tijesto
Sastojci:
- 3 šalice glatkog brašna
- 1 šalica tople vode
- 1/3 šalice ulja
- 1 prašak za pecivo
- 1 žličica soli
Priprema:
- U zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Dodajte ulje i toplu vodu te zamijesite glatko tijesto.
- Ostavite da odmara najmanje 15–20 minuta (idealno do 2 sata).
- Nakon odmora tijesto podijelite na 16 manjih kuglica. Ostavite ih da odstoje još oko 5 minuta, zatim svaku razvaljajte u tanki krug.
- Pecite na zagrijanoj tavi oko 30 sekundi s jedne strane i oko 20 sekundi s druge strane.
Povrtna smjesa
Sastojci:
- 3 velika luka
- 3 velike mrkve
- 4 paprike
- 100 g špinata
- sol i papar
- timijan
- šećer (po potrebi)
- (po želji) sriracha
Priprema:
- Luk pirjajte na jačoj vatri dok ne dobije lagano zagorjelu, "grill" aromu i omekša, zatim ga maknite sa strane.
- Na isti način zasebno pripremite mrkvu i papriku. Na mrkvu dodajte 2 prstohvata timijana.
- Sol dodajte pred kraj pripreme kako povrće ne bi pustilo previše tekućine i izgubilo željeni okus pečenja.
- Rajčicu (ako se koristi) kuhajte dok ne omekša i dok većina tekućine ne ispari. Zatim dodajte prethodno pripremljeno povrće, kratko sve zajedno prokuhajte i po želji dodajte srirachu.
- Maknite s vatre i umiješajte špinat kako bi lagano omekšao na toplini smjese.
Umak od vrhnja
Sastojci:
- kiselo vrhnje
- sitno nasjeckani češnjak
Priprema:
Pomiješajte kiselo vrhnje i sitno nasjeckani češnjak.
Peršinovo ulje
Sastojci:
- maslinovo ulje
- svježi peršin
Priprema:
- Zagrijte maslinovo ulje s peršinom na oko 63 C uz stalno miješanje.
- Zatim smjesu odmah izblendajte do glatke teksture i procijedite kroz fino sito ili gazu u čistu posudu.
Recept za Tonijevu piletinu
Sastojci:
- 400 g pilećeg filea
- 200 g pilećih kostiju ili otpadaka
- 40 g pinjola
- 300 g cvjetače
- 100 ml vrhnja
- 40 g maslaca
- 150 g svježeg špinata
- 1 ljutika
- 1 češanj češnjaka (oko 5 g)
- 20 ml maslinovog ulja
- 500 ml temeljca (ili vode)
- sol i papar
Priprema:
Pileći file:
File posolite i zapecite na jako zagrijanoj tavi s malo ulja sa svih strana. Zatim ga dovršite na laganoj vatri ili u pećnici, pazeći da ostane sočan. Nakon pečenja ostavite da kratko odmori.
Umak:
- Pileće kosti ili otpatke dobro zapecite. Dodajte sitno nasjeckanu ljutiku i češnjak te kratko sotirajte.
- Podlijte temeljcem i kuhajte dok se tekućina ne reducira i umak ne postane intenzivnog okusa.
- Procijedite, zatim dodajte pinjole i malo maslaca te kratko prokuhajte kako bi se umak povezao.
Krema od cvjetače:
Cvjetaču skuhajte dok ne omekša, zatim je izmiksajte s vrhnjem i maslacem u glatku kremu. Posolite po ukusu.
Špinat:
Špinat kratko blanširajte u posoljenoj vodi (oko 30 sekundi), ocijedite i začinite s malo maslinovog ulja i soli.
Recept za Danijelova pačja prsa
Sastojci:
- 800 g svježih pačjih prsa
- 300 g korijena celera
- 50 g maslaca
- 150 ml vrhnja za kuhanje
- 50 ml mlijeka
- Ulje
- Sol
- 200 g bulgura
- 1 limun
- 1 naranča
- 1 nar
- 1 limeta
- Maslinovo ulje
- Sol
- Papar
- 150 ml porta
- 50 g višanja
- 50 g ljutike
- 100 g maslaca
- Timijan
- Sol
- Šećer (po potrebi)
- Papar
Priprema:
Krema od celera:
- Korijen celera oguliti i narezati na jednake kockice. Kockice celera popržiti na ulju, ali paziti da ne dobiju boju. Nakon što malo omekša dodati vrhnje i mlijeko.
- Kuhati nekih 20 minuta dok celer potpuno ne omekša. Sve skupa miksati u blenderu i po malo dodavati hladan maslac.
- Po potrebi dodati mlijeka ili vrhnja do željene gustoće.
Bulgur s citrusima:
- Bulgur skuhati, procijediti i prebaciti u posudu. U posudu s bulgurom dodati koricu limuna, naranče i limete skupa sa sokom limuna i naranče, maslinovim uljem i začiniti sa soli i paprom.
- Dodati zrna očišćenog nara i dobro promiješati i začiniti još po želji.
Pačja prsa:
- Pačja prsa ostaviti na sobnoj temperaturi. Zarezati kožu, ali paziti da ne zarežemo do mesa već samo površinski kako bi masnoća mogla izaći.
- Dobro nasolimo s obje strane, stavimo u hladnu suhu tavu peći na stranu kože.
- Peći desetak minuta na srednjoj vatri dok ne dobijemo hrskavu i smeđu boju kože.
- Okrenuti i peći 30-ak sekundi na drugoj strani. Izvaditi iz tave i pustiti da odmori 5-8 min prije samog rezanja i serviranja.
Umak od porta i višanja:
- U tavi gdje smo pekli pačja prsa, popržimo narezanu ljutiku dok ne omekša. Zatim tavu deglaziramo portom i višnjama.
- U umak dodamo timijan, sol, papar i šećer ako je izražena kiselina i reduciramo miješajući.
- Nakon što se umak izreducira za cca 50 posto dodamo maslac i pustimo da lagano kuha do željene gustoće.
Recept za Dorijin filet brancina s broskvom
Sastojci:
- 1 manja glavica broskve
- 0.5 kg krumpira
- 2 kg brancin - cijeli
- 4 jaja
- 150 g maslaca
- Limunov sok
- Senf
- Peršin
- Suncokretovo ulje
- Slani inćuni
- Češnjak
- Sol
- Papar
Priprema:
- Brancina isfiletirati i očistiti od kosti te izrezati filee.
- File brancina ispeći na koži. Broskvu očistiti od debljih stabljiki i korijena, izrezati i blanširati u slanoj vodi. Krumpir oguliti i skuhati.
- Na malo ulja prepržiti slane inćune, češnjak te dodati broskvu i krumpir te izmiješati i začini po želji.
- Na pari tući žumanjke sa senfom, soli i sokom limuna te kada se dignu dodati otopljeni pročišćeni maslac. Dodati malo kosanih inćuna i peršina.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Sutra počinje 'Igra chefova': Na ekrane stiže kulinarski spektakl kakav Hrvatska još nije vidjela