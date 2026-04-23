Oduševili su strogi žiri, a sada mogu i vas: Donosimo slasne recepte iz 'Igre chefova'

Mateo je u RTL-ovu showu "Igra chefova" pripremio tortilje koje su bile izvrsne te su zaslužile prolaz.

Recept za Mateove tortilje

Tijesto

Sastojci:

3 šalice glatkog brašna

1 šalica tople vode

1/3 šalice ulja

1 prašak za pecivo

1 žličica soli

Priprema:

U zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Dodajte ulje i toplu vodu te zamijesite glatko tijesto. Ostavite da odmara najmanje 15–20 minuta (idealno do 2 sata). Nakon odmora tijesto podijelite na 16 manjih kuglica. Ostavite ih da odstoje još oko 5 minuta, zatim svaku razvaljajte u tanki krug. Pecite na zagrijanoj tavi oko 30 sekundi s jedne strane i oko 20 sekundi s druge strane.

Povrtna smjesa

Sastojci:

3 velika luka

3 velike mrkve

4 paprike

100 g špinata

sol i papar

timijan

šećer (po potrebi)

(po želji) sriracha

Priprema:

Luk pirjajte na jačoj vatri dok ne dobije lagano zagorjelu, "grill" aromu i omekša, zatim ga maknite sa strane. Na isti način zasebno pripremite mrkvu i papriku. Na mrkvu dodajte 2 prstohvata timijana. Sol dodajte pred kraj pripreme kako povrće ne bi pustilo previše tekućine i izgubilo željeni okus pečenja. Rajčicu (ako se koristi) kuhajte dok ne omekša i dok većina tekućine ne ispari. Zatim dodajte prethodno pripremljeno povrće, kratko sve zajedno prokuhajte i po želji dodajte srirachu. Maknite s vatre i umiješajte špinat kako bi lagano omekšao na toplini smjese.

Umak od vrhnja

Sastojci:

kiselo vrhnje

sitno nasjeckani češnjak

Priprema:

Pomiješajte kiselo vrhnje i sitno nasjeckani češnjak.

Peršinovo ulje

Sastojci:

maslinovo ulje

svježi peršin

Priprema:

Zagrijte maslinovo ulje s peršinom na oko 63 C uz stalno miješanje. Zatim smjesu odmah izblendajte do glatke teksture i procijedite kroz fino sito ili gazu u čistu posudu.

Recept za Tonijevu piletinu

Donosimo recept za Tonijevu sočnu piletinu iz "Igre chefova".

Sastojci:

400 g pilećeg filea

200 g pilećih kostiju ili otpadaka

40 g pinjola

300 g cvjetače

100 ml vrhnja

40 g maslaca

150 g svježeg špinata

1 ljutika

1 češanj češnjaka (oko 5 g)

20 ml maslinovog ulja

500 ml temeljca (ili vode)

sol i papar

Priprema:

Pileći file:

File posolite i zapecite na jako zagrijanoj tavi s malo ulja sa svih strana. Zatim ga dovršite na laganoj vatri ili u pećnici, pazeći da ostane sočan. Nakon pečenja ostavite da kratko odmori.

Umak:

Pileće kosti ili otpatke dobro zapecite. Dodajte sitno nasjeckanu ljutiku i češnjak te kratko sotirajte. Podlijte temeljcem i kuhajte dok se tekućina ne reducira i umak ne postane intenzivnog okusa. Procijedite, zatim dodajte pinjole i malo maslaca te kratko prokuhajte kako bi se umak povezao.

Krema od cvjetače:

Cvjetaču skuhajte dok ne omekša, zatim je izmiksajte s vrhnjem i maslacem u glatku kremu. Posolite po ukusu.

Špinat:

Špinat kratko blanširajte u posoljenoj vodi (oko 30 sekundi), ocijedite i začinite s malo maslinovog ulja i soli.

Recept za Danijelova pačja prsa

Daniel iz "Igre chefova" otkrio je kako do savršene patke. Isprobajte njegov recept za pačja prsa!

Sastojci:

800 g svježih pačjih prsa

300 g korijena celera

50 g maslaca

150 ml vrhnja za kuhanje

50 ml mlijeka

Ulje

Sol

200 g bulgura

1 limun

1 naranča

1 nar

1 limeta

Maslinovo ulje

Sol

Papar

150 ml porta

50 g višanja

50 g ljutike

100 g maslaca

Timijan

Sol

Šećer (po potrebi)

Papar

Priprema:

Krema od celera:

Korijen celera oguliti i narezati na jednake kockice. Kockice celera popržiti na ulju, ali paziti da ne dobiju boju. Nakon što malo omekša dodati vrhnje i mlijeko. Kuhati nekih 20 minuta dok celer potpuno ne omekša. Sve skupa miksati u blenderu i po malo dodavati hladan maslac. Po potrebi dodati mlijeka ili vrhnja do željene gustoće.

Bulgur s citrusima:

Bulgur skuhati, procijediti i prebaciti u posudu. U posudu s bulgurom dodati koricu limuna, naranče i limete skupa sa sokom limuna i naranče, maslinovim uljem i začiniti sa soli i paprom. Dodati zrna očišćenog nara i dobro promiješati i začiniti još po želji.

Pačja prsa:

Pačja prsa ostaviti na sobnoj temperaturi. Zarezati kožu, ali paziti da ne zarežemo do mesa već samo površinski kako bi masnoća mogla izaći. Dobro nasolimo s obje strane, stavimo u hladnu suhu tavu peći na stranu kože. Peći desetak minuta na srednjoj vatri dok ne dobijemo hrskavu i smeđu boju kože. Okrenuti i peći 30-ak sekundi na drugoj strani. Izvaditi iz tave i pustiti da odmori 5-8 min prije samog rezanja i serviranja.

Umak od porta i višanja:

U tavi gdje smo pekli pačja prsa, popržimo narezanu ljutiku dok ne omekša. Zatim tavu deglaziramo portom i višnjama. U umak dodamo timijan, sol, papar i šećer ako je izražena kiselina i reduciramo miješajući. Nakon što se umak izreducira za cca 50 posto dodamo maslac i pustimo da lagano kuha do željene gustoće.

Recept za Dorijin filet brancina s broskvom

Donosimo recept za Dorijin filet brancina s broskvom, krumpirom i umakom holandez.

Sastojci:

1 manja glavica broskve

0.5 kg krumpira

2 kg brancin - cijeli

4 jaja

150 g maslaca

Limunov sok

Senf

Peršin

Suncokretovo ulje

Slani inćuni

Češnjak

Sol

Papar

Priprema:

Brancina isfiletirati i očistiti od kosti te izrezati filee. File brancina ispeći na koži. Broskvu očistiti od debljih stabljiki i korijena, izrezati i blanširati u slanoj vodi. Krumpir oguliti i skuhati. Na malo ulja prepržiti slane inćune, češnjak te dodati broskvu i krumpir te izmiješati i začini po želji. Na pari tući žumanjke sa senfom, soli i sokom limuna te kada se dignu dodati otopljeni pročišćeni maslac. Dodati malo kosanih inćuna i peršina.

