GASTRO SPEKTAKL /

Oduševili su strogi žiri, a sada mogu i vas: Donosimo slasne recepte iz 'Igre chefova'
Foto: RTL

Mateo, Toni, Danijel i Dorija pokazali su iznimno kulinarsko umijeće u RTL-ovu showu 'Igra chefova'. Donosimo recepte za njihova jela

23.4.2026.
15:33
Magazin.hr
Mateo je u RTL-ovu showu "Igra chefova" pripremio tortilje koje su bile izvrsne te su zaslužile prolaz.

Recept za Mateove tortilje

Tijesto

Sastojci:

  • 3 šalice glatkog brašna
  • 1 šalica tople vode
  • 1/3 šalice ulja
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 žličica soli

Priprema:

  1. U zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Dodajte ulje i toplu vodu te zamijesite glatko tijesto.
  2. Ostavite da odmara najmanje 15–20 minuta (idealno do 2 sata).
  3. Nakon odmora tijesto podijelite na 16 manjih kuglica. Ostavite ih da odstoje još oko 5 minuta, zatim svaku razvaljajte u tanki krug.
  4. Pecite na zagrijanoj tavi oko 30 sekundi s jedne strane i oko 20 sekundi s druge strane.

Povrtna smjesa

Sastojci:

  • 3 velika luka
  • 3 velike mrkve
  • 4 paprike
  • 100 g špinata
  • sol i papar
  • timijan
  • šećer (po potrebi)
  • (po želji) sriracha

Priprema:

  1. Luk pirjajte na jačoj vatri dok ne dobije lagano zagorjelu, "grill" aromu i omekša, zatim ga maknite sa strane.
  2. Na isti način zasebno pripremite mrkvu i papriku. Na mrkvu dodajte 2 prstohvata timijana.
  3. Sol dodajte pred kraj pripreme kako povrće ne bi pustilo previše tekućine i izgubilo željeni okus pečenja.
  4. Rajčicu (ako se koristi) kuhajte dok ne omekša i dok većina tekućine ne ispari. Zatim dodajte prethodno pripremljeno povrće, kratko sve zajedno prokuhajte i po želji dodajte srirachu.
  5. Maknite s vatre i umiješajte špinat kako bi lagano omekšao na toplini smjese.

Foto: RTL

Umak od vrhnja

Sastojci:

  • kiselo vrhnje
  • sitno nasjeckani češnjak

Priprema:

Pomiješajte kiselo vrhnje i sitno nasjeckani češnjak.

Peršinovo ulje

Sastojci:

  • maslinovo ulje
  • svježi peršin

Priprema:

  1. Zagrijte maslinovo ulje s peršinom na oko 63 C uz stalno miješanje.
  2. Zatim smjesu odmah izblendajte do glatke teksture i procijedite kroz fino sito ili gazu u čistu posudu.

Recept za Tonijevu piletinu

Donosimo recept za Tonijevu sočnu piletinu iz "Igre chefova".

Sastojci:

  • 400 g pilećeg filea
  • 200 g pilećih kostiju ili otpadaka
  • 40 g pinjola
  • 300 g cvjetače
  • 100 ml vrhnja
  • 40 g maslaca
  • 150 g svježeg špinata
  • 1 ljutika
  • 1 češanj češnjaka (oko 5 g)
  • 20 ml maslinovog ulja
  • 500 ml temeljca (ili vode)
  • sol i papar

Foto: RTL

Priprema:

Pileći file:

File posolite i zapecite na jako zagrijanoj tavi s malo ulja sa svih strana. Zatim ga dovršite na laganoj vatri ili u pećnici, pazeći da ostane sočan. Nakon pečenja ostavite da kratko odmori.

Umak:

  1. Pileće kosti ili otpatke dobro zapecite. Dodajte sitno nasjeckanu ljutiku i češnjak te kratko sotirajte.
  2. Podlijte temeljcem i kuhajte dok se tekućina ne reducira i umak ne postane intenzivnog okusa.
  3. Procijedite, zatim dodajte pinjole i malo maslaca te kratko prokuhajte kako bi se umak povezao.

Krema od cvjetače:

Cvjetaču skuhajte dok ne omekša, zatim je izmiksajte s vrhnjem i maslacem u glatku kremu. Posolite po ukusu.

Špinat:

Špinat kratko blanširajte u posoljenoj vodi (oko 30 sekundi), ocijedite i začinite s malo maslinovog ulja i soli.

Recept za Danijelova pačja prsa

Daniel iz "Igre chefova" otkrio je kako do savršene patke. Isprobajte njegov recept za pačja prsa!

Sastojci:

  • 800 g svježih pačjih prsa
  • 300 g korijena celera
  • 50 g maslaca
  • 150 ml vrhnja za kuhanje
  • 50 ml mlijeka
  • Ulje
  • Sol
  • 200 g bulgura
  • 1 limun
  • 1 naranča
  • 1 nar
  • 1 limeta
  • Maslinovo ulje
  • Sol
  • Papar
  • 150 ml porta
  • 50 g višanja
  • 50 g ljutike
  • 100 g maslaca
  • Timijan
  • Sol
  • Šećer (po potrebi)
  • Papar

Foto: RTL

Priprema:

Krema od celera:

  1. Korijen celera oguliti i narezati na jednake kockice. Kockice celera popržiti na ulju, ali paziti da ne dobiju boju. Nakon što malo omekša dodati vrhnje i mlijeko.
  2. Kuhati nekih 20 minuta dok celer potpuno ne omekša. Sve skupa miksati u blenderu i po malo dodavati hladan maslac.
  3. Po potrebi dodati mlijeka ili vrhnja do željene gustoće.

Bulgur s citrusima:

  1. Bulgur skuhati, procijediti i prebaciti u posudu. U posudu s bulgurom dodati koricu limuna, naranče i limete skupa sa sokom limuna i naranče, maslinovim uljem i začiniti sa soli i paprom.
  2. Dodati zrna očišćenog nara i dobro promiješati i začiniti još po želji.

Pačja prsa:

  1. Pačja prsa ostaviti na sobnoj temperaturi. Zarezati kožu, ali paziti da ne zarežemo do mesa već samo površinski kako bi masnoća mogla izaći.
  2. Dobro nasolimo s obje strane, stavimo u hladnu suhu tavu peći na stranu kože.
  3. Peći desetak minuta na srednjoj vatri dok ne dobijemo hrskavu i smeđu boju kože.
  4. Okrenuti i peći 30-ak sekundi na drugoj strani. Izvaditi iz tave i pustiti da odmori 5-8 min prije samog rezanja i serviranja.

Umak od porta i višanja:

  1. U tavi gdje smo pekli pačja prsa, popržimo narezanu ljutiku dok ne omekša. Zatim tavu deglaziramo portom i višnjama.
  2. U umak dodamo timijan, sol, papar i šećer ako je izražena kiselina i reduciramo miješajući.
  3. Nakon što se umak izreducira za cca 50 posto dodamo maslac i pustimo da lagano kuha do željene gustoće.

Recept za Dorijin filet brancina s broskvom

Donosimo recept za Dorijin filet brancina s broskvom, krumpirom i umakom holandez.

Foto: RTL

Sastojci:

  • 1 manja glavica broskve
  • 0.5 kg krumpira
  • 2 kg brancin - cijeli
  • 4 jaja
  • 150 g maslaca
  • Limunov sok
  • Senf
  • Peršin
  • Suncokretovo ulje
  • Slani inćuni
  • Češnjak
  • Sol
  • Papar

Priprema:

  1. Brancina isfiletirati i očistiti od kosti te izrezati filee.
  2. File brancina ispeći na koži. Broskvu očistiti od debljih stabljiki i korijena, izrezati i blanširati u slanoj vodi. Krumpir oguliti i skuhati.
  3. Na malo ulja prepržiti slane inćune, češnjak te dodati broskvu i krumpir te izmiješati i začini po želji.
  4. Na pari tući žumanjke sa senfom, soli i sokom limuna te kada se dignu dodati otopljeni pročišćeni maslac. Dodati malo kosanih inćuna i peršina.

Sva videa s receptima kandidata pogledajte na RTL.hr, a kulinarski show "Igra chefova" ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21:15 h na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

