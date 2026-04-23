Ivo iz 'Igre chefova' radio je kod Gordona Ramseya u Londonu: 'Nije to za svakoga'

Posljednji dan audicija naslijepo u popularnom kulinarskom natjecanju "Igra chefova" donio je nastup koji je žiri i gledatelje ostavio bez daha. Pred chefove je stigao Ivo Oršolić, dvadesetdevetogodišnji povratnik iz Austrije, čiji je tanjur od prve sekunde odisao iskustvom stečenim u najprestižnijim svjetskim kuhinjama, uključujući i onu slavnog Gordona Ramsayja, donosi Rtl.hr

Foto: RTL

Njegovo jelo, nazvano "esencija mora u teksturama", odmah je postavilo visoke standarde, a životna i profesionalna priča koja stoji iza njega pokazala je da se radi o kandidatu koji u natjecanje ne ulazi slučajno.

Put do kulinarskog vrha preko Gordona Ramsayja

Iako rođen u Dubrovniku, Ivo je odrastao u Austriji, gdje je završio kulinarsku školu i započeo svoj profesionalni put. Njegova karijera brzo ga je odvela u sam vrh europske gastronomije. Radio je u Švicarskoj, prvo u restoranu ocijenjenom sa 16 bodova Gault & Millau, a zatim i u restoranu s jednom Michelinovom zvjezdicom.

Vrhunac njegovog dosadašnjeg iskustva bio je rad u Londonu, i to u glavnom restoranu Gordona Ramsayja, nositelju maksimalne tri Michelinove zvjezdice. Rad u takvom okruženju opisao je kao iznimno zahtjevan, usporedivši ga s igranjem u Ligi prvaka.

"Naporno je, teško i uvjetno. Nije to za svakoga", ispričao je Ivo, opisujući radne dane koji traju i do 18 sati pod neprestanim stresom. "Radi se o tri Michelinove zvjezdice. To je kao da igrate u Champions League, sve mora biti savršeno." Ovo iskustvo oblikovalo je njegovu preciznost, mirnoću i brzinu, vještine koje smatra svojim najvećim adutima.

Povratak u Hrvatsku i oda kvarnerskom škampu

Nakon godina provedenih u inozemstvu, ljubav ga je vratila u domovinu. Sa suprugom, s kojom se nedavno vratio u Zagreb, odlučio je graditi budućnost u Hrvatskoj. Svoju strast i znanje odlučio je predstaviti upravo u "Igri chefova", s ciljem da se promovira za buduće projekte i, kako kaže, da pobijedi.

Foto: RTL

Za audiciju je pripremio kompleksno jelo sačinjeno od carpaccia od kvarnerskog škampa, majoneze i pjene od škampa te hrskavca od rižine tjestenine. Bio je to tanjur koji je demonstrirao vrhunske tehnike i duboko poštovanje prema namirnici. "Kvarnerski škampi su nešto posebno", istaknuo je, pokazavši da unatoč svjetskom iskustvu iznimno cijeni domaće proizvode. Njegov pristup kuhanju je jasan: "Uživam u tome kad mogu precizno stavljati točkice, pjegice, začinsko bilje. Kad dignem razinu jela samo sa izgledom."

Žiri jednoglasan: "Ovo je vrhunski"

Članovi žirija, i prije nego što su saznali tko stoji iza tanjura, prepoznali su majstorstvo. Komentari su se nizali: "Vizualno ozbiljno dobro, ozbiljno kvalitetno složeno", "konkretno, lijepo, ukusno, dobro balansirano, moderno, zapravo vrhunski". Bilo im je jasno da se radi o profesionalcu koji pripada samom vrhu kulinarstva.

Kada se Ivo pojavio, njihove pretpostavke su se potvrdile. Bez previše razmišljanja, sva tri chefa dala su mu prolazni glas. "Dobrodošli. Volio bih vas vidjeti u svom timu, u emisiji i van emisije", poručio mu je chef Tibor, jasno dajući do znanja da će se za Ivu voditi prava bitka prilikom formiranja timova.

Svojim nastupom Ivo Oršolić nije samo osigurao mjesto u daljnjem natjecanju, već je i pokazao da se u Hrvatsku vratio kuhar svjetskog kalibra, čije vrijeme tek dolazi. Postavio je ljestvicu vrlo visoko, a od njega se u nastavku showa s pravom očekuju samo najbolja jela.

