Benedikt iz 'Igre chefova' za Net.hr: 'Treba biti džentlmen u svemu, pa čak i u krevetu'

U vremenu kada se često govori o starenju kao o usporavanju, Benedikt Lončarić ruši sve predrasude. Ovaj 65-godišnji Senjanin, koji posljednjih nekoliko godina živi u Zagrebu, široj je javnosti postao poznat kroz novi RTL-ov kulinarski show Igra chefova, ali i kao aktualni Mister Hrvatske u kategoriji 60+. Njegova energija, stil i životna filozofija izdvajaju ga iz mase, a njegov pristup životu pokazuje da godine zaista mogu biti samo broj.

Benedikt je svojom autentičnošću i šarmom brzo privukao pažnju gledatelja. Bilo da govori o starinskim receptima, svakodnevnoj disciplini u teretani ili odnosima među ljudima, jasno je da iza njega stoji bogato životno iskustvo, ali i stav koji ne priznaje odustajanje.

U razgovoru za Net.hr je otkrio kako je zapravo završio u kulinarskom showu, što misli o današnjim generacijama, zašto nikada ne preskače treninge, ali i kako gleda na ljubav, flert i muško-ženske odnose u svojim godinama. Otvoreno i bez zadrške, Benedikt za naš portal govori o životu, onako kako ga živi: s puno stila, discipline i neizostavnim džentlmenskim šarmom.

Foto: Privatni album

Što vas je motiviralo da se prijavite u Igru chefova i što ste željeli pokazati publici?

Što se tiče motivacije za prijavu u 'Igru chefova', nisam se prijavio sam, najvjerojatnije me prijavila Serena gdje snimam kao statista, ali moram reći da ja inače kuham kod kuće. Ja mogu kuhati za sebe i za obitelj kad su djeca živjela sa mnom, ali baš nisam za televiziju. Žao mi je da u toj večeri nisam barem još jedanput prošao da pokažem jedan starinski recept koji imam za pokazati koji se samo u Senju valjda pravio, a tih ljudi više nema među nama. Ja sam više za stare recepte bio, ali dobro. Bože moj.

Kako uspijevate održati svu tu energiji i mladolik izgled u svojim godinama? Imate li neku rutinu koju ne preskačete?

Što se tiče kreme za lice, to u životu nisam stavio na lice. Već deset godina svaki dan kontinuirano sam u teretani. Održavam kondiciju, to je istina. Kad je riječ o mladolikom izgled, vjerojatno je riječ o genetici. Međutim, moram vam priznati, jako puno držim do sebe i ne preskačem odlazak u teretanu. Ništa mi nije teško. I kad me nešto zaboli, kažem samom sebi da nije ništa. Nije mi lako ići svaki dan u teretanu, ali se nagovorim. Kada dođem, radim vježbe za svoje godine i onda mi je sve lakše.

Koliko vam prehrana i kuhanje u privatnom životu utječu na formu i općenito osjećaj vitalnost?

Pazim što jedem, na jedem ugljikohidrate. Pazim ujutro da mi je dobar doručak, ali ne onaj koji bi mi stvarao masnoću. Najkasnije večeram u 18.00-18.30 i više poslije ne jedem. Osjećam se dobro i ne opuštam se niti jedan jedini dan.

Često se kaže da se ljudi zapravo sami "postaraju" kroz stav i navike, slažete li se s tim i gdje vidite najveće pogreške svojih vršnjaka?

Slažem se s tim. Čim neka bolest naiđe kod mojih vršnjaka odmah se opuste. Nisu ni za što, ne da im se nikud poslije ručka nego doma leći. Misle da više nisu vrijedni ni za što. Čim dobiju neku tabletu ili za neku kroničnu bolest, tlak, kolesterol, želudac ili cirkulaciju, odmah se predaju, misle da to tako mora biti i kao da sjede doma i čekaju kraj. Ja nisam takav.

Foto: Privatni album

Po vama, što bi bila najveća zabluda koju ljudi imaju o muškarcima u vašim godinama?

Po meni je najveća zabluda to da smatraju "to je deda i on ne vrijedi ništa". Ja baš mislim da su godine samo broj. Ne nosimo svi isto te godine. Ja ih nosim mladoliko što znači da se moderno šišam, to kose što imam, pazim na garderobu. Znam da taj mladenački sklad imam već 50 godina. Nisam u sivim i u crnim bojama. Nikada nisam izašao nigdje, ni u teretanu ni u crkvu, kao "škura konoba". Moram vam reći, ja sam imao cijeli život, sklad i stil. Crkva je Crkva, da za groblje budem prikladno obučen, za ples, zabavu, sve svoje nosi. I tako u kući, tako kad nešto radim, sve prema situaciji.

U showu ste spomenuli "prijateljice s povlasticama", kako biste danas opisali svoj ljubavni život?

Moj ljubavni život nije za veze. Jer Mister Hrvatske koji sam postao i moja aktivnost plesa, volim plesati i mislim da znam plesati, sve to rezultira time da nema veze. Kad krenem u veze s gospođama, one se mene prestraše kao mistera, misle da nisu dovoljno dobre za mene. Ja tražim vezu, gospođu neku koja je u skladu sa mnom, da nije zapuštena, da je dama i da zna, osim što bi nešto tražila od mene, primila, da zna i dati.

Kao netko s puno životnog iskustva, koji bi bio vaš savjet mlađim muškarcima kada je riječ o osvajanju i odnosima sa ženama?

Ja imam puno životnog iskustva i savjet mlađim muškarcima i dečkima, poput generacije mojih sinova, kada je u pitanju osvajanje i odnosi sa ženama je da moraju imati stil. Šarm koji oni danas više nemaju. Sa šarmom se osvaja. Da vam kažem, prije 50 godina, ja kako sam s mora, nama je bio Trst blizu. Odlazili smo po sprejeve, dezodoranse, parfeme. Koliko smo si mogli priuštiti. Neki komad robe ljeti, ali obavezno su bile Brooklyn žvakaće ili nešto slično koje je cura osjetila u disku ili negdje na plesu. "Aha, ti si bio u Trstu!" Trebalo je znati šarmirati. Dan danas muškarci imaju strah prilaska djevojkama, a mislim da danas i moja generacija, a i mladi dečki, malo tko zna prići. Moraju popiti da bi prišli. I kad popiju, onda nešto i zeznu.

Foto: Privatni album

Je li s godinama postaje lakše flertovati?

Ne, to nema veze s godinama. Ako si flertovao i ako si imao stila i šarma u mladim i srednjim godinama, imaš ga i sad. Nema straha. Svaka generacija nosi svoje nešto drukčije i drukčije se ponašaš kad si imao dvadeset, drukčije s četrdeset, a drukčije ja sada. Sve prema situaciji koju ti nosi vrijeme.

Okrunili ste se titulom Mister Hrvatske 60+, a za nekoliko mjeseci vas čeka i svjetsko natjecanje. Kako je uopće došlo do prijave i jeste li uzbuđeni zbog nove avanture pred vama?

Je, prošle godine s nepunih 64 godine u Zagrebu sam postao Mister Hrvatske 60+. Ja nisam ni znao da to postoji. Prijavila me prijateljica. Nije nas muškaraca bilo puno, ali nisam bio ni drugi ni treći. Bio sam prvi. Bio sam radostan zato što držim do sebe. Imam energiju i imam eleganciju koju malo tko danas od dečki i od muškaraca ima. I preda mnom je sad nova avantura. Predložen sam za natjecanje Mister svijeta koje će se održati u Singapuru. Jedini sam muškarac iz Hrvatske, a ni žena nije do sad bila, tako da sam uzbuđen. Očekujem neki rezultat. Nešto ću vjerojatno osvojiti. Nisam rekao da ću biti mister svijeta, ali ne znam, je li lentu druželjubivosti ili simpatičnosti ili iskrenosti... Ne znam, nešto će sigurno biti.

Za kraj, što bi bio vaš neki životni moto ili filozofija kojom se vodite?

Moj životni moto bi bio nikad se ne predaj, živi, radi, budi fin. Mi smo bili generacija koja je plesala. Generacija sa stilom, džentlmeni. Ili si bio džentlmen ili nisi. Bog je tako htio da budem džentlmen cijeli život. Da se znam nositi džentlmenski, od glave do pete u svakoj situaciji, pa čak i u krevetu. Eto, to bi poručio svim mladima, da se čim više druže, jer oni su na jednoj strani, a žene, tako lijepo obučene, na drugoj. Nema ih tko osvajati. Drukčije je otkad je došao mobitel. Mladima bi poručio da uživaju u životu jer danas nije sutra i bez mržnje s osmijehom. I s puno puno entuzijazma.

