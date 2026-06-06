Ferrarijeva prilika sezone: Može li Scuderia izboriti pole position?

Hoće li spori zavoji i dalje pogodovati momčadi Ferrarija ili će Mercedesovi vozači pronaći način da nastave dominaciju u Monaku, saznat ćemo na trećem treningu od 12:30. Kvalifikacije pak počinju u 16:00. Posljednje su to dvije aktivnosti za vozače Formule 1 uoči glavne utrke Velike nagrade Monaka.

Nakon uzbudljivog petka, u kojemu su na obje trening utrke na Circuit de Monaco slavili Ferrarijevi vozači, čeka nas još napetija subota koja bi mogla uvelike utjecati na pobjednika u Monte Carlu. Treći slobodni trening, pa odmah nakon njega i kvalifikacije, odredit će pole position za nedjeljnu glavnu utrku Velike nagrade Monaka.

Foto: Luca Rossini/Alamy/Profimedia