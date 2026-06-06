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VN MONAKA /

Ferrarijeva prilika sezone: Može li Scuderia izboriti pole position?

Ferrarijeva prilika sezone: Može li Scuderia izboriti pole position?
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Foto: /IPA/Sipa Press/Profimedia

Na trening utrkama u petak Charles Leclerc slavio je u prvoj, dok je na drugoj trening utrci pobjedu odnio Lewis Hamilton. Ferrari je prvog dana dominirao u Monte Carlu

6.6.2026.
10:38
Tonko Medvedec
/IPA/Sipa Press/Profimedia
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Hoće li spori zavoji i dalje pogodovati momčadi Ferrarija ili će Mercedesovi vozači pronaći način da nastave dominaciju u Monaku, saznat ćemo na trećem treningu od 12:30. Kvalifikacije pak počinju u 16:00. Posljednje su to dvije aktivnosti za vozače Formule 1 uoči glavne utrke Velike nagrade Monaka. 

Nakon uzbudljivog petka, u kojemu su na obje trening utrke na Circuit de Monaco slavili Ferrarijevi vozači, čeka nas još napetija subota koja bi mogla uvelike utjecati na pobjednika u Monte Carlu. Treći slobodni trening, pa odmah nakon njega i kvalifikacije, odredit će pole position za nedjeljnu glavnu utrku Velike nagrade Monaka.

Ferrarijeva prilika sezone: Može li Scuderia izboriti pole position?
Foto: Luca Rossini/Alamy/Profimedia

Formula 1Vn MonakaA1 Hrvatska
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