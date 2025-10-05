Stručnjaci za hranu otkrivaju: Ovim trikom za zamrzavanje štedite novac i čuvate zdravlje

Zamrzavanje hrane izvanredan je način da smanjite bacanje namirnica i osigurate da vaša kuhinja uvijek bude dobro opskrbljena, bez brige o kvarenju.

Iako rijetko što može trajati vječno, čak i u zamrzivaču, velik broj namirnica, poput sirovog mesa ili ribe, odlično podnosi niske temperature. No, bez obzira na to što i na koliko dugo zamrzavate, postoji jedan ključan korak koji nikada ne biste smjeli preskočiti: označavanje hrane prije nego što je stavite u zamrzivač, piše Yahoo.

Foto: Freepik

Označavanje hrane prije zamrzavanja presudno

Prema savjetima stručnjaka za hranu, najbolje vrijeme za označavanje vrećica i posuda je upravo prije samog zamrzavanja. Razlozi za to su brojni, a tiču se sigurnosti, organizacije i, u konačnici, uštede.

Glavni razlozi za označavanje hrane su sigurnost i organizacija. Svi su se barem jednom našli pred zamrzivačem, pitajući se što se točno nalazi u onoj zaleđenoj vrećici i, još važnije, otkad stoji unutra. Iako možda mislite da ćete se sjetiti označiti hranu kasnije, žurba često učini svoje i taj korak mnogi zaborave. Drugo, hrana u zamrzivaču nema neograničen rok trajanja. Označavanjem datuma zamrzavanja lako ćete pratiti što trebate iskoristiti prvo i tako spriječiti nepotrebno bacanje. Jasna oznaka pomaže vam da iskoristite namirnice dok su još uvijek kvalitetni i sigurni za konzumaciju.

Pisanje po vrećici za zamrzavanje znatno je lakše dok je ona još suha i na sobnoj temperaturi. Jednom kada se na njoj stvori sloj vlage ili leda, pisanje postaje gotovo nemoguće.

Najjednostavniji način je da vrećicu položite na ravnu površinu prije nego što je napunite hranom. Koristite vodootporni flomaster kako biste jasno napisali što se nalazi unutra i koji je datum zamrzavanja. Tako ćete izbjeći neuredno pisanje preko neravne površine ispunjene hranom. Alternativno, možete koristiti samoljepljivu traku, poput soboslikarske trake koju možete pronaći u trgovinama, na koju ćete napisati potrebne informacije i zalijepiti je na vrećicu ili posudu.

Foto: Profimedia

Organizacija većih količina

Označavanje je posebno važno kada zamrzavate veće količine namirnica. Primjerice, kod kupnje velikog pakiranja mesa, preporučuje se da ga odmah raspodijelite u manje porcije, primjerice za jedan obrok. Ovo ne samo da olakšava kasnije korištenje jer možete odmrznuti točno onoliko koliko vam treba, već vam označavanje svake porcije pomaže da znate koji komad trebate iskoristiti prvi.

Isti princip vrijedi i za domaće pripremljene namirnice koje nećete odmah potrošiti, kao što su tijesto za kekse, pljeskavice za hamburgere ili domaći temeljac.

Pravilno skladištenje i označavanje hrane temelji su svake profesionalne kuhinje. U kulinarskim školama i restoranima, ovo je jedno od prvih i najvažnijih pravila. Kuhari mogu snositi ozbiljne posljedice ako hrana nije pravilno označena s nazivom i datumom ili ako rukopis na naljepnici nije čitljiv.

