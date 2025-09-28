Nemojte baciti prazne boce vina: Ovaj genijalan trik će vam pomoći u organizaciji doma

Ako imate više komada nakita, vjerojatno vam je poznata frustracija zbog zapetljanih ogrlica, izgubljenih naušnica ili hrpe narukvica koje je teško otpetljati. Iako postoje kutije za nakit, one kvalitetnije često su skupe, a ponekad želite imati pregledan prikaz nakita bez stalnog otvaranja i pretraživanja po ladicama.

Rješenje za ovaj problem možda već imate u svom domu — stare boce vina mogu se na kreativan i praktičan način pretvoriti u originalne organizatore nakita.

Boca vina savršen stalak za nakit

Osim što vam ovaj pristup omogućuje da vam omiljeni komadi uvijek budu nadohvat ruke, riječ je o održivom rješenju koje daje novi život predmetu koji biste inače bacili u reciklažu. Sve što vam je potrebno jest nekoliko čistih, praznih boca vina ili drugih staklenih boca, ako su zanimljivog oblika ili boje, to će dodati karakter vašem prostoru, piše Yahoo.

Ovisno o tome kako ih stilizirate, mogu izgledati iznimno elegantno na komodi, noćnom ormariću ili čak u kupaonici. Zamislite ih kao funkcionalno skladište koje ujedno služi i kao dekoracija, što je velika prednost kada pokušavate raščistiti prostor i osloboditi dragocjene površine. Najbolji dio je što vjerojatno već imate sve što vam je potrebno za ovaj "uradi sam" projekt.

Jednostavna priprema u samo nekoliko koraka

Za početak, uklonite etiketu s boce vina koristeći toplu vodu i malo sapunice. Nakon što je čista i suha, boca je spremna za upotrebu. Jednostavno provucite narukvice preko grla boce i odmah ćete dobiti uredan način za njihovo čuvanje, bez straha od petljanja ili gubljenja.

Za ogrlice, omotajte ih nekoliko puta oko grla kako ne bi skliznule. Ovo reciklirano rješenje neusporedivo je elegantnije od, primjerice, organizatora napravljenog od kartona za jaja, a jednako je pristupačno.

Kako biste ovaj trik u potpunosti prilagodili sebi, mogućnosti su brojne:

Bojanje: Obojite bocu kako bi se slagala s paletom boja vaše sobe.

Obojite bocu kako bi se slagala s paletom boja vaše sobe. Dekoriranje: Omotajte špagu ili ukrasnu vrpcu oko grla za rustikalni dodir.

Omotajte špagu ili ukrasnu vrpcu oko grla za rustikalni dodir. Minimalizam: Ostavite bocu prozirnom za čist i minimalistički izgled.

Ako sakupite boce različitih veličina i oblika, grupirajte ih kako biste stvorili slojevit i dinamičan ukras. Osim za nakit, ovaj trik odlično funkcionira i za držanje dodataka poput gumica za kosu i satova.

Želite li otići korak dalje, na vrh boce možete zalijepiti veliku perlu kroz koju ste provukli drveni štapić. Time ćete dobiti dvije "ruke" koje se granaju u suprotnim smjerovima, stvarajući svojevrsno stablo za nakit na koje možete objesiti još više predmeta i tako stvoriti komad koji se savršeno uklapa u vaš stil uređenja.

