Žene u ovom periodu nekontrolirano kupuju: Želja im je tada najveća, a evo zašto

Sezona sniženja, nova kolekcija omiljenog brenda ili jednostavno loš dan često su dovoljni razlog da se žene odluče na kupovinu kako bi si popravile raspoloženje.

Ako ste primijetili da se vaša želja za kupovinom intenzivira u određenim dijelovima mjeseca, to nije slučajnost. Znanstvene studije potvrđuju da su te promjene povezane s hormonskim ciklusom kod žena, koji utječe i na njihove navike trošenja, piše Cleveland Clinic.

Znanost iza potrošnje tijekom menstrualnog ciklusa

Menstrualni ciklus je niz hormonskih promjena koje utječu na raspoloženje, razinu energije, ali i na potrošačke navike žena. Glavni hormoni koji sudjeluju u tom procesu su estrogen i progesteron, čije se razine mijenjaju tijekom ciklusa i utječu na neurotransmitere u mozgu, poput serotonina, poznatog kao "hormon sreće" te dopamina, koji je odgovoran za osjećaj zadovoljstva.

Tijekom prve polovice ciklusa, u folikularnoj fazi koja prethodi ovulaciji, dolazi do porasta razine estrogena. U tom razdoblju žene se često osjećaju samopouzdanije, energičnije i kreativnije, što ih potiče na kupovinu proizvoda koji naglašavaju njihov izgled, poput odjeće, modnih dodataka i kozmetike. Povišen estrogen također pojačava podsvjesnu želju za privlačenjem partnera, što se često naziva "efekt ukrašavanja".

Potpuno drukčija priča odvija se u drugoj polovici ciklusa, lutealnoj fazi, koja prethodi menstruaciji. Nakon ovulacije, razina estrogena pada, dok progesteron raste, a zatim naglo opada ako ne dođe do trudnoće. Upravo te promjene, uz pad razine serotonina, izazivaju dobro poznate simptome PMS-a: razdražljivost, tjeskobu, umor i neraspoloženje, piše friperiod.com.

U tom stanju, mozak traži brze načine za podizanje raspoloženja. Kupovina tada postaje savršen alat – trenutačno zadovoljstvo koje pruža oslobađanje dopamina može privremeno utišati negativne osjećaje. Zbog smanjene sposobnosti samokontrole, odluke o kupovini postaju impulzivnije i vođene emocijama, a ne stvarnim potrebama.

Studija provedena na 443 žene potvrdila je ovu vezu. Gotovo dvije trećine ispitanica u kasnoj lutealnoj fazi priznale su da su nešto kupile impulzivno, a više od polovice je reklo da su potrošile više od planiranog, često osjećajući kajanje nakon toga. Za žene koje pate od težeg oblika PMS-a, poznatog kao predmenstrualni disforični poremećaj (PMDD), ova impulzivnost može biti još izraženija i dovesti do značajnih financijskih problema.

Razumijevanje vlastitog ciklusa prvi je korak prema svjesnijem trošenju. Praćenje ciklusa, bilo putem mobilnih aplikacija ili jednostavnim vođenjem dnevnika, može vam pomoći da prepoznate kada ulazite u osjetljivu lutealnu fazu. Kada ste svjesni da su vaši porivi hormonalno uvjetovani, lakše ćete im se oduprijeti. Umjesto impulzivne kupovine, pokušajte s alternativnim metodama za podizanje raspoloženja, poput vježbanja, druženja s prijateljima ili opuštajuće kupke.

