Pitali smo vas koja je najčudnija kombinacija hrane koju volite: 'Možda to i nije preporuka'

Iako neke kombinacije zvuče nespojivo one su samo još jedne od neobičnih prehrambenih navika koje su građani otkrili u Voxu Net.hr-a na TikToku, pokazujući da se o okusima, kao i o ukusima ne raspravlja.

Pitali smo prolaznike o najčudnijoj kombinaciji hrane koju vole. Odgovori su bili jednako raznoliki koliko i iznenađujući te su ponudili zanimljiv uvid u svakodnevne prehrambene navike Hrvata.

Od slučajnih otkrića do planiranih eksperimenata

Jedan je mladić kao svoju omiljenu neobičnu kombinaciju naveo "senf i krastavac". No, prava iznenađenja tek su slijedila pa je tako drugi objasnio kako njegova najčudnija omiljena kombinacija nije svaki put dobro završila. "Na kruh namažem paštetu i uvijek stavim salamu. Po mogućnosti neka tvrda salama, neki kulen. A još čudnije što sam probao je to sve s Lino Ladom. Bilo je ok, iako sam završio na WC-u poslije. Tako da možda nije preporuka", iskreno je priznao uz smijeh.

Treći je otkrio spoj okusa u kojima uživa: "Jako ljuto, tako da to možda bude čudno kod nekih, kod nekih nije, ali ljuto i kiselo."

Sljedeći je objasnio koja kombinacija ga je ugodno iznenadila: "Grah sa zapečenim palačinkama. To sam probao jednom jer sam slučajno naručio i stvarno mi se jako svidjelo, tako da savjetujem da probaju oni koji su dovoljno hrabri."

Foto: Shutterstock

Među odgovorima se našla i zdravija, ali jednako zanimljiva kombinacija. Sugovornica je otkrila što je isprobala: "To je recept za sve. Evo ga. To sam vidjela od Novaka Đokovića, a to je da jede jabuku i peanut butter (maslac od kikirikija op.a.). Ali ne obična jabuka nego Granny Smith, mora biti onako malo kiselkasta i neki dobar peanut butter na to i to je snack za svaki podražaj, što god da ti treba."

Neki pratitelji su u komentarima branili osnovnu kombinaciju pa je tako jedna osoba napisala: "Kulen i pašteta nije ništa čudno", pokazujući kako je granica između uobičajenog i bizarnog vrlo subjektivna.

Napišite nam u komentarima koje neobične kombinacije vi volite.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra