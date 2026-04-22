USUDITE LI SE? /

Pitali smo vas koja je najčudnija kombinacija hrane koju volite: 'Možda to i nije preporuka'

Pitali smo vas koja je najčudnija kombinacija hrane koju volite: 'Možda to i nije preporuka'
Foto: Net.hr

Sve više ljudi je otvoreno prema isprobavanju novih i neočekivanih okusa, a Hrvati su nam otkrili koje su to neobične kombinacije koje vole, a koje su drugim ljudima neprihvatljive

22.4.2026.
17:57
Iako neke kombinacije zvuče nespojivo one su samo još jedne od neobičnih prehrambenih navika koje su građani otkrili u Voxu Net.hr-a na TikToku, pokazujući da se o okusima, kao i o ukusima ne raspravlja. 

Pitali smo prolaznike o najčudnijoj kombinaciji hrane koju vole. Odgovori su bili jednako raznoliki koliko i iznenađujući te su ponudili zanimljiv uvid u svakodnevne prehrambene navike Hrvata.

@net.hr_ Koja je najčudnija kombinacija hrane koju volite? #fyp #nethr #hrana #vox #voxpopuli ♬ izvorni zvuk - Net.hr

Od slučajnih otkrića do planiranih eksperimenata

Jedan je mladić kao svoju omiljenu neobičnu kombinaciju naveo "senf i krastavac". No, prava iznenađenja tek su slijedila pa je tako drugi objasnio kako njegova najčudnija omiljena kombinacija nije svaki put dobro završila. "Na kruh namažem paštetu i uvijek stavim salamu. Po mogućnosti neka tvrda salama, neki kulen. A još čudnije što sam probao je to sve s Lino Ladom. Bilo je ok, iako sam završio na WC-u poslije. Tako da možda nije preporuka", iskreno je priznao uz smijeh.

Treći je otkrio spoj okusa u kojima uživa: "Jako ljuto, tako da to možda bude čudno kod nekih, kod nekih nije, ali ljuto i kiselo." 

Sljedeći je objasnio koja kombinacija ga je ugodno iznenadila: "Grah sa zapečenim palačinkama. To sam probao jednom jer sam slučajno naručio i stvarno mi se jako svidjelo, tako da savjetujem da probaju oni koji su dovoljno hrabri."

Foto: Shutterstock

Među odgovorima se našla i zdravija, ali jednako zanimljiva kombinacija. Sugovornica je otkrila što je isprobala: "To je recept za sve. Evo ga. To sam vidjela od Novaka Đokovića, a to je da jede jabuku i peanut butter (maslac od kikirikija op.a.). Ali ne obična jabuka nego Granny Smith, mora biti onako malo kiselkasta i neki dobar peanut butter na to i to je snack za svaki podražaj, što god da ti treba."

Neki pratitelji su u komentarima branili osnovnu kombinaciju pa je tako jedna osoba napisala: "Kulen i pašteta nije ništa čudno", pokazujući kako je granica između uobičajenog i bizarnog vrlo subjektivna. 

Napišite nam u komentarima koje neobične kombinacije vi volite.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
