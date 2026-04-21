Živio je 114 godina i bio najstariji maratonac na svijetu, a ovo je jeo svaki dan

Fauja Singh, poznat i kao "Tornado s turbanom", bio je inspirativni maratonac koji je svoju strast za trčanjem otkrio tek u 89. godini. Iako je svoje trkačke tenisice objesio o klin 2013. godine, a preminuo 2025. u 114. godini, njegovi savjeti o dugovječnosti i danas odjekuju. Tisuće trkača koji se pripremaju za maratone mogli bi poslušati mudre riječi čovjeka koji je postao simbol zdravog i aktivnog starenja.

Legendarni sportaš ponovno je otkrio strast prema trčanju u kasnoj životnoj dobi, nakon smrti supruge i sina, te se nastavio natjecati u maratonima diljem svijeta. Sudjelovao je na Londonskom maratonu 2000. godine i završio utrku dugu 42,2 kilometra za nešto manje od sedam sati.

Smatra se da je bio prvi stogodišnjak koji je završio maraton kada se natjecao u Torontu 2011. godine, čime je zaslužio titulu najstarijeg maratonca na svijetu. Fauja Singh preminuo je 2025. u dobi od 114 godina piše Mirror.

Prehrana kao ključ vitalnosti

Tijekom cijelog života pridržavao se stroge vegetarijanske prehrane i oslanjao se na jednu posebnu superhranu kako bi održao svoje fizičko blagostanje. U razgovoru za Guardian 2013. godine nakon umirovljenja, otkrio je jednostavan recept.

Lanene sjemenke i čaj kao temelj

"Svaki dan jedem lanene sjemenke i popijem šalicu čaja", rekao je. Lanene sjemenke bogate su prehrambenim vlaknima, a prema Britanskoj zakladi za srce, odličan su dodatak svakoj uravnoteženoj prehrani jer su bogat izvor omega-3 masnih kiselina i polinezasićenih masnih kiselina. Uključivanje lana u prehranu može pomoći u smanjenju kolesterola i poboljšanju cjelokupnog zdravlja srca.

Što je još jeo, a što izbjegavao

Singh se oslanjao i na niz drugih namirnica, dok je neke u potpunosti izbjegavao.

"Prije nego što izađem iz kuće, pojedem običan jogurt i popijem dvije čaše vode. Ručak mi je jedan chapati (beskvasni kruh od integralnog brašna) i daal (varivo od mahunarki) pripremljeni u gurdwari s jogurtom", objasnio je.

"Ne diram cvjetaču, rižu ni slatkiše od riže jer mi ne odgovaraju. Kod kuće jedem što god se kuha za mog najmlađeg sina i njegovu obitelj. Ako mi se ne sviđa što oni jedu, pojest ću tost s džemom ili medom", dodao je.

Prije spavanja popio bi čašu toplog mlijeka, a barem jednom tjedno jeo je curry od đumbira za koji je vjerovao da čisti tijelo.

'Biti aktivan je poput lijeka'

Singh je čvrsto vjerovao u povezanost prehrane, aktivnosti i zdravlja.

"Ako se osjećam bolesno ili drugačije, razmislim o tome što se promijenilo u mojoj prehrani i rutini. Još uvijek sam aktivan, u boljoj formi od onih koji su lijeni. Oni propadaju, a ja održavam formu, pa tko je pobjednik?" zapitao se. Svoju je filozofiju sažeo u jednostavnu rečenicu: "Biti aktivan je poput lijeka. Ne želim se odreći tog lijeka".

Njegova životna priča i posvećenost zdravim navikama ostaju trajna inspiracija, dokazujući da dob nije prepreka za postizanje izvanrednih ciljeva i vođenje ispunjenog života.

