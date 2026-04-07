IZNENAĐUJUĆE JEDNOSTAVNO

Prestanite kuhati rižu samo u vodi: Za savršen okus u lonac dodajte jedan sastojak

Prestanite kuhati rižu samo u vodi: Za savršen okus u lonac dodajte jedan sastojak
Foto: Pexels

Riža može postati zvijezda svakog obroka, uz pomoć temeljca, maslaca i nekoliko začina

7.4.2026.
7:33
Antonela Ištvan
Pexels
Riža je svestran prilog koji se slaže s gotovo svime - od piletine, govedine i ribe do curryja, prženog povrća i raznih umaka. Ipak, njezina priprema nije uvijek jednostavna i često rezultira jelom bez okusa. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu potpuno transformirati ovo skromno jelo.

Česte pogreške uključuju nedovoljno ispiranje zrna ili pogrešan omjer vode i riže, što dovodi do prekuhane, gnjecave ili suhe teksture. Mnogima je također teško procijeniti pravu količinu, pa završe s previše ili premalo riže. Čak i ako sve napravite kako treba, i dalje se može dogoditi da dobijete bezukusan prilog. No, rješenje je iznenađujuće jednostavno.

Ključ je u tekućini za kuhanje

Blogerica i stručnjakinja za hranu Emma Christensen za portal The Kitchn podijelila je svoje omiljene načine kako "dosadnu rižu učiniti nevjerojatnom". Njezin glavni savjet jest zamjena obične vode nečim puno bogatijim. Christensen predlaže kuhanje riže u pilećem ili povrtnom temeljcu. Možete koristiti domaći temeljac koji vam je ostao od ručka ili jednostavno otopiti kocku za juhu.

"Ponekad primijetim da riža kuhana u sto posto pilećem temeljcu može postati ljepljiva ili previše škrobasta", objasnila je i dodala: "Obično koristim mješavinu pola-pola, odnosno temeljac i vodu. To dodaje sloj okusa i bogatstva, a da pritom ne pretjerate".

Mnogi kuhari amateri slažu se da je ovaj trik prava prekretnica. Kuharica Sarah-Louise Kelly izjavila je da se "nikada neće vratiti" na staro nakon što je isprobala ovu metodu, koja je "napravila ogromnu razliku u okusu". Slično mišljenje dijeli i Mimi Harrison s bloga Beat The Budget, koja kaže da je "priprema kremaste riže s pilećim temeljcem najbolji i najlakši način za uživanje u riži". Prema njezinim riječima, riža tako postaje "kremasta i djeluje raskošno".

Dodatni savjeti za rižu kao iz restorana

Osim korištenja temeljca, postoji još nekoliko trikova koji će poboljšati okus i teksturu vaše riže.

Prvo tostirajte zrna

Prije dodavanja tekućine, Christensen preporučuje kratko tostiranje suhih zrna riže na malo maslaca ili maslinovog ulja. "Tostiranjem suhih zrna riže na malo maslaca ili maslinovog ulja prije dodavanja vode ističe se njihov okus i dodaje fantastična orašasta nota gotovom jelu", objasnila je. Ovaj trik posebno dobro funkcionira sa smeđom rižom ili cjelovitim žitaricama poput ječma.

Začinite rižu kao i glavno jelo

Njezin posljednji prijedlog je začiniti rižu istim ili sličnim začinima koje koristite za glavno jelo. Stručnjakinja potiče kuhare da koriste cijele začine za suptilnije arome, a mljevene za jelo u kojem riža treba imati istaknutiji okus. Također je otkrila da "gotovo uvijek" u lonac s rižom doda i jedan list lovora, bez obzira na to što kuha, piše Mirror.

Nekoliko kapi ulja ili limuna

Stručnjaci također savjetuju dodavanje nekoliko kapi maslinovog ulja u vodu za kuhanje. Time se sprječava da se zrna zalijepe i pomaže u smanjenju viška škroba, što rezultira rahlijom teksturom. Ako želite da vaša bijela riža ostane izrazito bijela i da se zrna ne sljepljuju, dodajte par kapi limunovog soka.

Uz ove jednostavne korake, vaša riža više nikada neće biti samo običan i dosadan prilog. Malo truda i pokoji dodatni sastojak pretvorit će je u zvijezdu obroka koja će oduševiti sve za stolom.

