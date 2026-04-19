Recept za juhu dugovječnosti: Jela ju je najstarija obitelj na svijetu i lako se priprema

Obitelj Melis, koja je u Guinnessovu knjigu rekorda ušla kao najdugovječnija na svijetu, navodno je svakoga dana jela istu hranjivu i ukusnu juhu. Devetoro braće i sestara živjelo je u zabačenom selu na Sardiniji, a zajedno su imali više od 800 godina. Njihova krepka juha postala je simbol dugog i zdravog života, a recept je iznenađujuće jednostavan.

Ovo jelo, koje se smatra jednim od ključeva njihove dugovječnosti, temelji se na prehrani iz takozvanih "Plavih zona", područja s iznimno visokim postotkom stogodišnjaka. Kako prenosi Mirror, radi se o izdašnom obroku koji najdugovječnije obitelji na Sardiniji jedu gotovo svakodnevno.

Tajna je u minestrone juhi iz Plave zone

Juha obitelji Melis zapravo je verzija klasične talijanske minestrone juhe, bogata sezonskim povrćem, trima vrstama mahunarki i posebnom vrstom tjestenine. Može se pripremiti sa sezonskim povrćem iz vrta, ali uvijek uključuje grah i fregulu, tostiranu tjesteninu od krupice veličine zrna papra koja je popularna na Sardiniji.

Ovakva prehrana, koja se pretežno temelji na biljkama, cjelovitim žitaricama i mahunarkama, kamen je temeljac zdravlja u Plavim zonama. Nedavne studije to i potvrđuju. Istraživanje objavljeno u časopisu JAMA Network Open pokazalo je da pridržavanje mediteranske prehrane, vrlo slične onoj na Sardiniji, smanjuje rizik od smrtnosti za čak 23 posto.

Recept za juhu dugovječnosti obitelji Melis

Iako na internetu postoje brojne prilagođene verzije, originalni recept vrlo je jednostavan za pripremu, a rezultat je hranjivo jelo koje podupire zdravlje crijeva, pomaže u kontroli razine šećera u krvi i smanjuje rizik od kroničnih bolesti.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

1⁄2 šalice sušenog boba (očišćenog)

1⁄2 šalice sušenog pinto graha (ili trešnjevca)

1⁄3 šalice sušenog slanutka

Sedam žlica maslinova ulja

Jedan nasjeckani luk

Dvije nasjeckane mrkve

Dvije nasjeckane stabljike celera

Dvije žličice sitno sjeckanog češnjaka

Jedna konzerva pelata (sjeckane rajčice)

Tri krumpira narezana na kockice

1 1⁄2 šalice nasjeckanog komorača

1⁄4 šalice nasjeckanog peršina listaša

Nasjeckani svježi bosiljak

2⁄3 šalice tjestenine fregula

1⁄2 žličice soli

1⁄2 žličice crnog papra

1⁄4 šalice naribanog sira pecorino Romano

Priprema:

Bob, pinto grah i slanutak potopite u velikoj zdjeli vode najmanje osam sati, a zatim ih ocijedite i isperite. U velikom loncu za juhu zagrijte tri žlice maslinova ulja. Dodajte luk, mrkvu i celer te kuhajte pet minuta uz često miješanje. Dodajte češnjak i kuhajte dvadeset minuta, a zatim dodajte rajčice, krumpir, komorač, peršin, bosiljak i slanutak. Ulijte dovoljno vode da prekrije sve sastojke za otprilike dva do tri centimetra. Pojačajte vatru i pustite da proključa, a zatim smanjite na laganu vatru i kuhajte polako, bez poklopca, dok mahunarke ne omekšaju. Ako je potrebno, dodajte još vode. Kuhanje će trajati otprilike sat do sat i pol. Nakon toga umiješajte tjesteninu sa solju i paprom. Ako se juha čini pregustom, dodajte još malo vode. Nastavite kuhati bez poklopca dok tjestenina ne omekša, što je otprilike deset minuta. Prije posluživanja, u svaku zdjelicu ulijte jednu žlicu maslinova ulja, raspodijelite juhu i na vrh dodajte jednu žlicu naribanog sira. Po želji, u juhu možete dodati i drugo svježe povrće poput kupusa, cvjetače, brokule ili čak tikvica.

Stil života kao ključ dugovječnosti

Iako je ova juha izvrstan primjer zdrave prehrane, važno je napomenuti da ona nije jedini razlog dugovječnosti stanovnika Plavih zona. Njihov životni stil uključuje i druge ključne elemente: prirodno kretanje kroz svakodnevne aktivnosti poput vrtlarenja i hodanja, osjećaj svrhe koji ih motivira svakog jutra, svakodnevne rituale za smanjenje stresa te snažne obiteljske i društvene veze.

Stoga, iako je ova ukusna juha odličan korak prema zdravijem životu, prava tajna dugovječnosti leži u uravnoteženom pristupu koji obuhvaća prehranu, kretanje i zajedništvo.

POGLEDAJTE GALERIJU

