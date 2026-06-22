Jeremyju Clarksonu rak je promijenio prioritete, no jedna odluka umalo ga skupo stajala

Nakon što mu je dijagnosticiran agresivni oblik raka prostate, Jeremy Clarkson (66) ima razloga za slavlje. Slavni britanski voditelj i zvijezda emisija "Top Gear", "The Grand Tour" i "Clarksonova farma" potvrdio je da je u remisiji te da trenutačno nema znakova bolesti. Istovremeno je progovorio o velikim promjenama koje su uslijedile nakon teške dijagnoze, ali i o ozbiljnim komplikacijama koje su ga nedavno ponovno dovele u opasnu situaciju.

Clarkson je priznao da ga je borba s rakom natjerala da uspori tempo života i promijeni prioritete. Iako je godinama bio poznat po ljubavi prema automobilima, mesu i užurbanom načinu života, danas puno više vremena provodi s obitelji, više hoda i ne jede meso.

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"Zaista uživam u druženju s unucima. Želim ih gledati kako odrastaju. Vozim znatno sporije. Malo sam usporio. Puno hodam. Jedem vegetarijansku hranu", rekao je za The Sunday Times.

Ipak, oporavak nije prošao bez problema. Voditelj je otkrio da je nakon operacije sam sebi izazvao ozbiljne komplikacije kada je bez konzultacija s liječnikom ponovno počeo uzimati lijekove za razrjeđivanje krvi koje je ranije koristio zbog srčanih tegoba.

"Bilo je grozno i sve je bila moja krivica", priznao je Clarkson. Objasnio je da je nekoliko tjedana nakon zahvata zaključio kako bi se trebao vratiti terapiji, no ta je odluka dovela do hitne medicinske intervencije usred noći. "Neću ni ulaziti u to kakav je tretman bio potreban nakon toga jer je bilo užasno", dodao je.

‘Sada sam savršeno dobro, ali morate se testirati’

Svoje iskustvo nedavno je podijelio i na društvenim mrežama, gdje je muškarcima uputio snažan apel. "Sada sam savršeno dobro jer sam to uhvatio rano. Da sam čekao, ne bih bio", rekao je iskreno u kameru, pozivajući sve muškarce da ne budu jedni od tisuća koji svake godine umiru od ove bolesti. Naglasio je da se danas radi o jednostavnom testu krvi te je otišao i korak dalje savjetujući muškarcima da, ako im liječnik odbije napraviti test, jednostavno "lažu" i kažu da imaju simptome. "Bolje je biti siguran nego žaliti", poručio je Clarkson.

Podsjetimo, Clarkson je dijagnozu raka prostate prvi put otkrio u petoj sezoni serije "Clarksonova farma", kada je kolegama na farmi priznao da boluje od agresivnog oblika bolesti. Nakon operacije uklanjanja dijela prostate, kontrolni PSA test obavljen prije dva mjeseca pokazao je da je u remisiji i da nema znakova povratka bolesti.