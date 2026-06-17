Nakon što je druge nagovarao na preglede, legendarni voditelj otkrio da boluje od raka prostate

Jeremy Clarkson (66), poznati televizijski voditelj i farmer, objavio je da mu je dijagnosticiran rak. Vijest je podijelio s javnošću u jednoj od posljednjih epizoda svoje serije "Clarkson's Farm".

Tijekom razgovora na svojoj farmi Diddly Squat, Jeremy Clarkson je svojim suradnicima Kalebu Cooperu i Charlieju Irelandu izgovorio rečenicu koju nitko nije očekivao: "Imam rak." Iako je u početku odbio precizirati o kojoj se vrsti radi, uz komentar da se to "ne tiče nikoga", kasnije je potvrđeno da je riječ o agresivnom obliku raka prostate. Objasnio je kako za dijagnozu zna od svibnja te da je biopsija potvrdila sumnje. Unatoč težini situacije, Clarkson je naglasio da je bolest otkrivena u ranoj fazi, što prognozu čini optimističnijom.

Foto: Leigh Bruin/Alamy/Profimedia

Duga povijest zdravstvenih bitaka

Ova dijagnoza predstavlja najteže poglavlje u njegovim dosadašnjim zdravstvenim problemima, o kojima je Clarkson povremeno govorio kroz godine. I sam je priznao da je njegov životni stil - obilježen pušenjem, crvenim mesom i alkoholom - ostavio posljedice na zdravlje.

Strah od ozbiljnih bolesti za njega nije nov. Još 2015. godine, tijekom profesionalne krize na BBC-ju, otkrio je da su mu liječnici zbog sumnje na kvržicu na jeziku spominjali mogućnost raka, što se kasnije pokazalo neutemeljenim.

Godinama su se nizali i drugi zdravstveni problemi - od teške upale pluća 2017. godine koja ga je natjerala da prestane pušiti nakon više od četiri desetljeća, do kasnije otkrivenih srčanih tegoba zbog začepljene arterije i ugradnje stenta. Uz to je javno govorio i o problemima s tlakom, sluhom, leđima i koljenima, kao i o borbi s viškom kilograma.

Foto: Tim Scrivener/Alamy/Profimedia

Od zagovornika prevencije do pacijenta

Posebno je ironično što je Clarksonova dijagnoza raka prostate uslijedila nedugo nakon što je postao glasan zagovornik upravo tih pregleda. U jednoj od svojih nedavnih kolumni pisao je o važnosti rektalnog pregleda, potaknut sudbinom svojih prijatelja. "Previše mojih prijatelja pokleknulo je pred rakom prostate, a sve što je potrebno da se situacija rano stavi pod kontrolu jest trenutak ili dva blage nelagode", napisao je.