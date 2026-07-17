Pljuskovi i grmljavina prijete dijelu Hrvatske, evo gdje će biti najgore

Zbog nešto vlažnijeg i nestabilnijeg zraka koji se sa sjevera spušta prema našim krajevima, nestabilnosti mogu zahvatiti dio zemlje.

Bit će pretežno sunčano, na Jadranu i vedro. Najniža temperatura na kopnu od 16 do 20 stupnjeva, a na Jadranu od 22 do 26. Već od 8 sati posvuda će biti vrlo toplo, ponegdje i vruće.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano, a navečer su uz prolazno jače naoblačenje mogući pljuskovi i grmljavina, lokalno i izraženiji, osobito u Međimurju i Podravini. Vjetar slab južni, uz nestabilnosti nakratko i jak. Temperatura koji stupanj viša od današnje, uglavnom između 32 i 34 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano te vrlo vruće uz slab vjetar i temperaturu između 33 i 35. Navečer i u noći su i ovdje uz porast naoblake mogući pljuskovi s grmljavinom.

U Dalmaciji i dalje pravo ljetno vrijeme. Bit će pretežno sunčano i puhat će slab do umjeren jugozapadni, prema otvorenom moru i jugoistočni vjetar. Temperatura slična današnjoj, između 33 i 36 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano. U noći na subotu uz više oblaka tek lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a najviša temperatura većinom između 31 i 34. Temperatura mora ponegdje će biti i 28 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Za vikend u unutrašnjosti nestabilnije pa je moguća kiša i lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. U ponedjeljak prolazno stabilnije kad su pljuskovi mogući još samo u gorskim predjelima.

Ipak, u utorak su izgledne nove nestabilnosti. Temperatura u padu, pa će sredinom tjedna ponegdje biti oko 25 što je i do pet, šest stupnjeva niže od prosjeka za ovaj dio godine.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru će za vikend uglavnom prevladavati sunčano, no lokalno je moguć pokoji kraći pljusak praćen grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu.

U utorak su pak nad cijelim Jadranom izgledni mjestimični pljuskovi i grmljavina. Početkom tjedna zapuhat će i slaba do umjerena bura koja podno Velebita može biti i jaka. Temperatura će biti malo niža što će ujedno označiti i kraj toplinskog vala.