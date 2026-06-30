Zakon je jasan, ali što ako Milanović odluči suprotno od ministra? Bauk: 'Ne znam što tu nije jasno'

Predsjednik saborskog Odbora za obranu Arsen Bauk (SDP) poručio je, komentirajući prijepor Banskih dvora i Pantovčaka oko sudjelovanja HV-a u mimohodu u Francuskoj, da je pitanje funkcioniranja zapovjedne linije unutar OSRH puno važnije od toga hoćemo li ili nećemo sudjelovati na mimohodu.

"Ono oko čega je nastao temeljni sukob nije obrambeno nego vanjskopolitičko pitanje, a to je oblik sudjelovanja Hrvatske u koaliciji voljnih i, posljedično, oblik sudjelovanja Hrvatske i u mimohodu koji organizira Francuska. Ono što nakon toga slijedi je pitanje funkcioniranja zapovjedne linije unutar Oružanih snaga, što je puno važnije od toga hoćemo li ili nećemo sudjelovati na mimohodu i s kojom vrstom osoblja", ustvrdio je Bauk u utorak.

Zakonita odluka, ali...

Istaknuo je kako je jasno "da ne možemo imati vrhovnog zapovjednika koji nema pravo zapovijedati ni sukreatora vanjske politike koji nema pravo sukreirati vanjsku politiku". Ministar obrane Ivan Anušić u jeku prijepora s predsjednikom Republike vrhovnim zapovjednikom Oružanih snaga Zoranom Milanovićem u utorak je ipak potpisao odluku o odlasku pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Pariz jer tu odluku, naglasio je, po Zakonu o obrani potpisuje ministar obrane.

Bauk odluku ocjenjuje zakonitom. A zakonita i ustavna bi bila eventualna zapovijed Vrhovnog zapovjednika koja bi bila suprotna od ministrove, dodao je te pojasnio čija se onda zapovijed poštuje.

'Vojska ne može funkcionirati s dva zapovjednika'

"Kada vojnik dobije od svojih nadređenih u zapovjednom lancu dijametralno suprotne zapovijedi, onda poštuje zapovijed vrhovnog zapovjednika i ne znam što tu nije jasno. Bez toga niti jedna vojska na svijetu ne bi funkcionirala, nijedna vojska ne može funkcionirati s dva zapovjednika", poručio je.

A Ustav jasno kaže tko je vrhovni zapovjednik, naglasio je predsjednik Odbora za obranu. "On tamo nije došao tako da se iskrcao na Pantovčak nego temeljem rezultata izbora", kazao je.

Komentirajući tvrdnje predsjednika Milanovića da se iz Vlade prijetilo načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomiru Kundidu, Bauk je kratko kazao da će članovi Odbora za obranu sutra u Slunju pratiti vojnu vježbu Borbena moć 26 pa "možda saznamo nešto više iz prve ruke".