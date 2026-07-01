Plenković odgovorio Milanoviću! Evo što mu je napisao u pismu: 'Dok ne povučete zapovijed...'

Premijer Andrej Plenković odgovorio je predsjedniku Zoranu Milanoviću koji ga je jučer pozvao na hitan sastanak zbog sukoba oko slanja hrvatskih vojnika na tradicionalni vojni mimohod u Pariz povodom nacionalnog dana Francuske, optuživši Vladu za pritiske na načelnika Glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i ugrožavanja sustava zapovijedanja.

Plenković danas negira da je bilo kakvih pritisaka na Kundida, a Milanovićeve tvrdnje o povredi Kaznenog zakona naziva "potpuno besmislenima".

Dopis koji je premijer Plenković uputio predsjedniku prenosimo u cijelosti:

"Poštovani Predsjedniče Republike,

svojim dopisom od 30. lipnja 2026. obavijestili ste me o svojoj „Zapovijedi“ Oružanim snagama Republike Hrvatske kojom biste im htjeli zabraniti sudjelovanje na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026., pri čemu se ne pozivate ni na jednu zakonsku odredbu koja bi predstavljala pravni temelj za izdavanje takve "zapovijedi“.

'Odbacujem tvrdnju o pritiscima'

Podsjećam Vas da je francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao i Oružane snage Republike Hrvatske da sudjeluju u tradicionalnoj vojnoj paradi 14. srpnja 2026. u Parizu, u povodu nacionalnog dana Francuske. Nakon konzultacija u Vladi procijenili smo da bi predstavnici Oružanih snaga Republike Hrvatske trebali sudjelovati na tom događaju, zajedno s predstavnicima oružanih snaga svih ostalih država članica Europske unije, tim više što je Francuska 30. svibnja 2026. sudjelovala s dva zrakoplova Rafale u letačkom programu povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Zagrebu.

Slijedom toga, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je jučer, 30. lipnja 2026., u skladu s člankom 69. stavkom 5. Zakona o obrani – prema kojem "odluke o prelasku granice radi protokolarno-ceremonijalnih aktivnosti te postrojbi razine voda i niže donosi ministar obrane“ – odluku o sudjelovanju dvadesetak pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na navedenoj paradi te ju je uputio načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general-pukovniku Tihomiru Kundidu, na daljnju provedbu.

Kategorički odbacujem neutemeljenu tvrdnju iz Vašeg dopisa da je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske izložen pritiscima iz Vlade, osim ako pritom ne mislite na očekivanje da načelnik Glavnog stožera postupa u skladu sa Zakonom o obrani i provede zakonitu odluku ministra obrane. Ujedno odlučno odbacujem i Vašu neosnovanu i proizvoljnu ocjenu o "ugroženosti sustava zapovijedanja i stabilnosti cjelokupnog sustava obrane“, kao i Vaše jučerašnje potpuno besmislene insinuacije o povredi članka 345. Kaznenog zakona.

'Vratite se Ustavu i zakonima'

Budući da je zakonska odredba koja predstavlja pravni temelj odluke ministra obrane jasna i ne ostavlja prostor različitim tumačenjima, pozivamo Vas da se Vi vratite u Ustavom i zakonima propisane okvire postupanja. Ne vidim potrebu za predloženim sastankom dok ne povučete svoju "Zapovijed“ koja nema uporište u zakonu.

S poštovanjem, predsjednik Vlade, Andrej Plenković", piše premijer.

Naime, nakon što je Plenković najavio sudjelovanje pripadnika Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu, Milanović je uzvratio da vojnici neće ići bez njegove suglasnosti kao predsjednika i vrhovnog zapovjednika. Andrej Plenković odgovorio je da za takvo ceremonijalno sudjelovanje nije potrebna predsjednikova suglasnost te da odluku ministra obrane Ivana Anušića treba provesti Glavni stožer Oružanih snaga, odnosno načelnik Tihomir Kundid.

Anušić je u utorak potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na mimohod, pojasnivši da po Zakonu tu odluku potpisuje ministar obrane te je odbacio Milanovićeve tvrdnje da se prijetio načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga.