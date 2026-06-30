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VELIKA ZAVRZLAMA /

Tko je čovjek čiji potez čekaju Plenković i Milanović? Nalazi se u teškoj poziciji

Očito se Plenković ovaj put ne misli odazvati pozivu, no zanimljivo je da će sutra Milanović, Kundid i Anušić, odnosno svi akteri osim premijera, biti na vojnoj vježbi u Slunju

30.6.2026.
19:41
Dajana Šošić
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RTL Danas prvi je otkrio prošli tjedan da su hrvatski vojnici pozvani u Pariz, a predsjednik Zoran Milanović obratio se medijima u utorak ujutro, dok je poslijepodne iz njegova Ureda stiglo priopćenje u kojem navodi da je izdao zapovijed da Oružane snage neće sudjelovati na tom vojnom mimohodu.

Naveo je i da poziva premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako navodi, pritisaka na načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomira Kundida i ugrožavanja sustava zapovijedanja.

Dolazeći na sjednicu Predsjedništva HDZ-a, Plenković je na pitanje hoće li se odazvati kratko Milanoviću poručio "neka pozove Vučića".

Susret u Slunju 

Podsjetimo, njih su se dvojica posljednji put susrela u travnju na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Očito se Plenković ovaj put ne misli odazvati pozivu, no zanimljivo je da će sutra Milanović, Kundid i ministar obrane Ivan Anušić, odnosno svi akteri osim premijera, biti na vojnoj vježbi u Slunju. 

Pratit ćemo kako će proći taj susret i kako će se razvijati ova zavrzlama. Čeka se potez Tihomira Kundida, koji se nalazi u zaista nepovoljnom položaju. Što god napravi, izgubit će potporu jedne strane. Ipak, treba naglasiti kako odluku o njegovu razrješenju donosi jedino predsjednik države. 

Više detalja pogledajte u videu na vrhu članka. 

Andrej PlenkovićZoran MilanovićTihomir KundidIvan AnušićVojni MimohodPariz
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