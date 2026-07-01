Pala inflacija u Hrvatskoj: Objavljeni novi podaci, evo kolika je

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u lipnju 2026. u odnosu na lipanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,5 %, a u odnosu na svibanj 2026. (na mjesečnoj razini) niže su za 0,4 %, javlja DZS.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Energiju iznosi 13,2 %, za Usluge 8,1 %, za Hranu, piće i duhan 1,8 %, a za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije -0,6 %.

Porast stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponentu Usluge, za 1,1 %, dok je pad stope promjene procijenjen za komponente Energija, za -2,9 %, Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za -0,6 %, te Hrana, piće i duhan, za -0,2%.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u lipnju 2026. u odnosu na lipanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,2 %, a u odnosu na svibanj 2026. (na mjesečnoj razini) za 0,1 %.

Podsjetimo, inflacija je u svibnju iznosila 5,2 posto.