Krumpirići i strip-junaci navijaju za Belgiju, ali supruge nogometaša su ukrale pažnju

Belgija i Senegal igraju dvoboj koji se s pravom naziva najneizvjesnijim u ovoj rundi natjecanja Svjetskog prvenstva, u šesnaestini finala.

U prvom poluvremenu Belgija nije briljirala, dapače, Senegal je bio puno bolji, ali zato su pažnju na tribinama privukle navijači Belgije, a posebice navijačice te djevojke i supruge belgijskih reprezentativaca.

Fotoreporteri prepoznali su ljepše polovice belgijskih nogometaša, a u fotogaleriji pogledajte kako je to izgledalo na tribinama stadiona u Seattleu dok su se na terenu Belgija i Senegal borili za prolazak u osminu finala Svjetskog prvenstva.