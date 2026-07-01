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ŠARENO NA TRIBINAMA /

Krumpirići i strip-junaci navijaju za Belgiju, ali supruge nogometaša su ukrale pažnju

Krumpirići i strip-junaci navijaju za Belgiju, ali supruge nogometaša su ukrale pažnju
Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia
Belgija nije sijala na terenu, ali njihove navijačice jesu na tribinama.
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Belgija i Senegal igraju dvoboj koji se s pravom naziva najneizvjesnijim u ovoj rundi natjecanja Svjetskog prvenstva, u šesnaestini finala.

U prvom poluvremenu Belgija nije briljirala, dapače, Senegal je bio puno bolji, ali zato su pažnju na tribinama privukle navijači Belgije, a posebice navijačice te djevojke i supruge belgijskih reprezentativaca.

Fotoreporteri prepoznali su ljepše polovice belgijskih nogometaša, a u fotogaleriji pogledajte kako je to izgledalo na tribinama stadiona u Seattleu dok su se na terenu Belgija i Senegal borili za prolazak u osminu finala Svjetskog prvenstva.

1.7.2026.
22:49
Sportski.net
Belga/Sipa USA/Profimedia
Belgijska Nogometna ReprezentacijaSenegalska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.NavijačiceSeattle
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