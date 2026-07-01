Vitinha otkrio kako mu je Modrić uzor, pa rekao: 'Nadam se da će imati tužan dan'

Hrvatska nogometna reprezentacija 3. srpnja igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala.

Bit će to posljednji veliki okršaj Luke Modrića i Cristiana Ronalda, ali dio fokusa bit će i na dvoboju između "pravog" Luke Modrića i "novog Luke Modrića", portugalskog veznjaka Vitinhe.

Najbolji igrač Portugala na konferenciji za medije komentirao je upravo to.

"Hrvatska bez sumnje ima sjajan vezni red, odličnu momčad i velikog uzora za mene, Luku Modrića. Imao sam priliku igrati protiv njega i zamijeniti dresove, ali ne volim govoriti o tome jesam li poput njega ili nisam. Nadam se da će sutra za njega biti tužan dan", rekao je Vitinha pa nastavio:

"Iznad svega, moramo napredovati kao kolektiv. Mnogo je stvari koje možemo popraviti, znamo koje su to i radit ćemo na njima jer će nas to približiti pobjedi. Normalno je da se dogode loše utakmice, ali kada momčad ne funkcionira kako bi trebala, nijedan pojedinac ne može to nadoknaditi. Kada smo kao momčad dobri, tada i pojedinci dolaze do izražaja. Na to se moramo usredotočiti – na kolektiv, na napadačke i obrambene automatizme. Bit ćemo spremni."

Vitinha je komentirao i utakmicu protiv Kolumbije, u kojoj Portugal nije izgledao najbolje:

"Bilo je jako vruće u prošloj utakmici i velika je bila vlaga, ali to ne volim koristiti kao izgovor jer su uvjeti bili isti za obje momčadi. Nismo odigrali dobru utakmicu, a posebno su oni na terenu osjećali nedostatak kontrole. Imamo veliku želju za napretkom. Znamo da je sada prostor za pogreške minimalan ili gotovo nikakav, zato smo potpuno usredotočeni na pobjedu protiv Hrvatske i prolazak u sljedeću fazu", rekao je Vitinha, koji je komentirao i kritike:

"U potpunosti razumijem sumnje i kritike, prihvaćamo ih raširenih ruku. Ne želimo samo tapšanje po ramenu. Znamo kada smo dobri, a kada nismo. Želim zahvaliti svima na podršci koju su nam dosad pružali i zamoliti ih da nas nastave podržavati i vjerovati u nas. Nitko ne želi pobijediti više od nas. Igramo za sebe, svoje obitelji i prijatelje", rekao je portugalski veznjak te dodao kako im je poseban motiv i prva godišnjica smrti Dioga Jote.

"Ne nedostaje nam motiva za pobjedu u ovoj utakmici, pogotovo zbog toga što je riječ o posebnom danu. Imamo sve moguće motive da sutra pobijedimo: zbog nas samih, zbog Dioga Jote, naših obitelji i Portugala. Želimo dati sve od sebe kako bismo pobijedili Hrvatsku."