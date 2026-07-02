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DALEKO OD SVEMIRA /

Od pletenja čarapa do driftanja: Ovako bi to izgledalo kada bi izvanzemaljci postali Balkanci

Od pletenja čarapa do driftanja: Ovako bi to izgledalo kada bi izvanzemaljci postali Balkanci
Foto: ChatGPT
Danas, točnije 2.srpnja, obilježava se Svjetski dan NLO-a koji je posvećen promatranju i proučavanju neidentificiranih letećih objekata te razmišljanju o mogućnosti postojanja izvanzemaljskog života. Datum je odabran jer je povezan s poznatim događajem iz Roswella 1947. godine, koji je postao jedno od najpoznatijih NLO slučajeva u povijesti. Taj dan često se koristi za popularizaciju znanstvenog pristupa istraživanju nepoznatih pojava na nebu, ali i za širenje interesa za astronomiju i svemir. Iako većina prijava NLO-a ima prirodna ili ljudska objašnjenja, tema i dalje potiče maštu i znatiželju o tome što bi moglo postojati izvan Zemlje. A što mislite kako bi to izgledalo kada bi izvanzemaljci postali Balkanci?
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Jedenje ćevapa, roštilj u stanu i parkiranje letećim tanjurom samo su dio scenarija kakav bi nastao kada bi izvanzemaljci usvojili balkanski način života.

Umjesto hladne svemirske discipline, brzo bi ih osvojila opuštenost, improvizacija i svakodnevni mali rituali koji ovdje imaju posebno značenje - od dužih druženja uz stol do neizostavnog roštilja, bez obzira na mjesto i priliku.

S obzirom na to da se 2. srpnja obilježava Svjetski dan NLO-a, odlučili smo se malo poigrati maštom i ChatGPT-om i zamisliti kako bi izgledao život izvanzemaljaca kada bi postali naši. 

2.7.2026.
9:49
Webcafe.hr
ChatGPT
IzvanzemaljciNloSvjetski Dan
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