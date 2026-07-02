Od pletenja čarapa do driftanja: Ovako bi to izgledalo kada bi izvanzemaljci postali Balkanci

Jedenje ćevapa, roštilj u stanu i parkiranje letećim tanjurom samo su dio scenarija kakav bi nastao kada bi izvanzemaljci usvojili balkanski način života.

Umjesto hladne svemirske discipline, brzo bi ih osvojila opuštenost, improvizacija i svakodnevni mali rituali koji ovdje imaju posebno značenje - od dužih druženja uz stol do neizostavnog roštilja, bez obzira na mjesto i priliku.

S obzirom na to da se 2. srpnja obilježava Svjetski dan NLO-a, odlučili smo se malo poigrati maštom i ChatGPT-om i zamisliti kako bi izgledao život izvanzemaljaca kada bi postali naši.