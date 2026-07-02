Preslatka tuljanica predviđa rezultate utakmica na SP-u: Dosad još nije pogriješila

Nogometni navijači u nokaut fazi Svjetskog prvenstva imaju neobičnog, ali već poznatog saveznika. U utočištu za tuljane u engleskom Cornwallu rezultate utakmica predviđa tuljanica Aayla, i to s iznenađujućom točnošću.

Aayla ne predviđa rezultate ni strijelce, već jednostavno bira hoće li Engleska pobijediti ili izgubiti. Ispred nje se nalaze dvije zastave, a odluka ovisi o tome koju odabere.

Dosad je već točno predvidjela pobjede Engleske nad Hrvatskom i Panamom. Pogriješila je samo u susretu s Ganom, koji je završio bez pogodaka.

Uoči osmine finala protiv Demokratske Republike Kongo ponovno je birala između dvije zastave i ponovno odabrala Englesku. Utočište navodi kako je odluku donijela nakon dugog promatranja i "ozbiljnog razmišljanja".

Zanimljivo, njezina prognoza ponovno se pokazala uspješnom, jer je Engleska nakon teške utakmice ipak izborila prolazak dalje. Navijači sada s nestrpljenjem čekaju njezinu sljedeću odluku. Aayla tako postaje sve popularnija kao neobičan “sportski orakul” ovog prvenstva.