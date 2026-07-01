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ODLIČAN LIPANJ /

Plakali ste od smijeha na ovo! Prisjetite se komnetara Siniše Marekovića kojima nas je nasmijavao

Plakali ste od smijeha na ovo! Prisjetite se komnetara Siniše Marekovića kojima nas je nasmijavao
Foto: Siniša Mareković
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Velike vrućine i Svjetsko prvenstvo u nogometu obilježili su lipanj te bili glavne teme brojnih razgovora, komentara i svakodnevnih situacija. Upravo je tu kombinaciju ljetnih temperatura, navijačke euforije i aktualnih događanja odlično iskoristio naš Siniša Mareković, koji je i ovoga puta svojim urnebesnim Komnetarima nasmijao naše čitatelje.

Svakog prvog u mjesecu donosimo vam veliku galeriju za prethodni mjesec. 

Njegovi duhoviti osvrti na svakodnevicu, sportsku groznicu i male apsurde koji nas okružuju ponovno su pokazali zašto ih publika rado prati i dijeli. Kako biste ekskluzivno svaki dan prije svih drugih mogli dobiti Komnetar, prijavite se na newsletter net.hr-a koji je potpuno besplatan. 

U nastavku smo izdvojili sve Komnetare koji su obilježili protekli mjesec, pa ih pogledajte, prisjetite se najzabavnijih trenutaka i još se jednom dobro nasmijte.

1.7.2026.
6:52
Siniša Mareković
Siniša Mareković
KomnetarSiniša MarekovićLipanjSp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.Toplinski ValVrijeme
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