Plakali ste od smijeha na ovo! Prisjetite se komnetara Siniše Marekovića kojima nas je nasmijavao

Velike vrućine i Svjetsko prvenstvo u nogometu obilježili su lipanj te bili glavne teme brojnih razgovora, komentara i svakodnevnih situacija. Upravo je tu kombinaciju ljetnih temperatura, navijačke euforije i aktualnih događanja odlično iskoristio naš Siniša Mareković, koji je i ovoga puta svojim urnebesnim Komnetarima nasmijao naše čitatelje.

Svakog prvog u mjesecu donosimo vam veliku galeriju za prethodni mjesec.

Njegovi duhoviti osvrti na svakodnevicu, sportsku groznicu i male apsurde koji nas okružuju ponovno su pokazali zašto ih publika rado prati i dijeli. Kako biste ekskluzivno svaki dan prije svih drugih mogli dobiti Komnetar, prijavite se na newsletter net.hr-a koji je potpuno besplatan.

U nastavku smo izdvojili sve Komnetare koji su obilježili protekli mjesec, pa ih pogledajte, prisjetite se najzabavnijih trenutaka i još se jednom dobro nasmijte.