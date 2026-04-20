Na zapadu Zagreba osvanuo novi mural: Ovjekovječena su dva ponosa kvarta

Na zapadu Grada Zagreba osvanuo je novi mural koji su izradili navijači Dinama. U Prečkom su odlučili posvetiti mural dvojcu iz tog kvarta koji je ostavio dubok trag u Hrvatskoj, ali i izvan nje.

Riječ je o Branku Struparu i Borni Sosi, dvojici bivših igrača Dinama te jednom belgijskom i jednom hrvatskom reprezentativcu. Strupar je za Dinamo igrao od 2003. do 2005. kada je završio karijeru, a najveći je trag ostavio u Genku u kojeg je stigao iz Španskog 1994. i pet godina tamo proveo. Za belgijsku je reprezentaciju odigrao 17 utakmica i zabio pet golova.

Borna Sosa za Dinamo je igrao od početka karijere do 2018. kada je otišao u Stuttgart. Sada je u Crystal Palaceu. Za hrvatsku je reprezentaciju odigrao 26 utakmica i zabio dva pogotka.