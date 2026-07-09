Šef SDP-a o slanju vojnika na mimohod, Plenkoviću i izborima: 'Neću se mijenjati'

O aktualnim političkim temama s predsjednikom SDP-a Sinišom Hajdašem Dončićem u studiju je razgovarala reporterka RTL-a Danas.

Pištolj kao poklon - biste li ga vi prihvatili?

Prihvatio bih radije bocu dobrog vina nego pištolj.

Zoran Milanović jučer je odbacio mogućnost kandidature na parlamentarnim izborima. Je li vam laknulo ili ste razočarani?

Ne. Godinu i pol dana kontinuirano pričamo da se gospodin Milanović neće kandidirati na izborima. Ali sam u godini i pol dana razvio određeni imunitet, cijepio sam se na različite dezinformacije koje postoje u hrvatskom medijskom prostoru. SDP ima svoj put, ja svoj. Pokazujemo i radom sa savjetima, programima, i po prvi puta pokazujemo da za svaki program imamo i mjeru.

Uvjereni ste sto posto da se neće kandidirati?

Gospodin Milanović? Pričam to već godinu i pol dana, ali iskreno da vam kažem, rekao sam na što sam fokusiran. Na jačanje SDP-a kao jedine stranke koja zna što je dodana vrijednost, ali što je primarna raspodjela na radnom mjestu. Kao stranku koja želi državu koja isporučuje, državu koja radi za građane.

Vjerujete li da možete pobijediti HDZ bez Zorana Milanovića?

Ne bih se kandidirao za predsjednika SDP-a da ne vjerujem u pobjedu. A socijaldemokracija je ujedno vjera u bolje sutra. Tako je i kod mene vjera u pobjedu s našim koalicijskim partnerima iz Možemo!.

Osim Možemo!, koga vidite još kao moguće koalicijske partnere?

Vidim sve progresivne ljude u Hrvatskoj, ljude oko lijevog centra. Nisam isključiv ni prema kome u Hrvatskoj, razgovaram, osobito sad na terenu i s ljudima koji ne pripadaju mom uvjerenju, nisam isključiv, ne mrzim ih nego ih pokušavam uključiti. Moramo razgovarati o nekim ključnim stvarima koje se tiču Hrvatske.

Kažete da sebe vidite kao budućeg premijera. U našem CRO Demoskopu nema vas među top 10 pozitivaca, peti ste na listi najnegativnijih političara. Kako to mislite promijeniti?

Uopće ne mislim promijeniti.

Kako mislite pobijediti na izborima?

Na izborima se ne glasa za premijera, nego koaliciju, SDP i Možemo!, glasa se za ljude i program.

Ne mislite da trebate poraditi na sebi?

Radim ja na sebi svakodnevno. Ali da vam još jedanput precizno kažem - parlament ili Hrvatski sabor odlučuje o tome tko će biti premijer, odnosno mandatar Vlade. Ne postoji trenutačno, ili to nisam vidio, kako se mjeri karizma ili nešto slično. Zadatak premijera je da dobro koordinira rad ministarstava. A da vas podsjetim, bio sam i direktor razvoje agencije davnih dana, bio sam župan, ministar, saborski zastupnik. Imam dovoljno utakmica u nogama, i ne mislim se nešto pretjerano mijenjati. Mislim ostati svoj. Samo sam pokušavao ljudima objasniti da ovo nisu izbori za premijera, nego za parlamentarnu većinu. Onaj tko će uspjeti sklopiti većinu, taj će biti hrvatski premijer. Vjerujem da sa svojim partnerima iz Možemo! to mogu napraviti. To više ne mislim pretjerano komunicirati u javnom prostoru.

Formalno koalicija s Možemo!?

Formalno koalicija s Možemo! već postoji. Primijetili ste da se naši saborski klubovi koordiniraju, zajedno radimo na terenu, uvažavamo. Sa Sandrom Benčić se čujem trenutačno najviše od ljudi s kojima sam okružen. A sam formalni čin potpisivanja bit će u listopadu. Ali to neće biti fokusirano na predizborne plakate da piše 'SDP i Možemo!'. Želim da promijenimo ekonomski i politički model Hrvatske.

Posljednji sukob između predsjednika i premijera izbio je oko slanja vojske u Pariz. Što vi mislite, koji je stav stranke - trebaju li ondje ići vojnici ili ne?

Izvrsno pitanje jer vas zanima koji je stav stranke. Stav je vrlo jasan - Hrvatska pripada Europskoj uniji i NATO savezu. Koalicija voljnih nije formalna institucija ni NATO savez niti EU. Tako se isto može dogoditi da Španjolska i Portugal naprave nekakvu koaliciju i sad će biti koje pitanje - treba li Hrvatska tamo ići? Ne, ne treba. Smeta me da vanjska politika mora biti su-koordinirana između predsjednika Republike i premijera što Plenković izbjegava.

Mislite da predsjednik nije prekršio zakon?

Ne, mislim da u ovom slučaju Plenković upornim nedogovaranjem krši zakon.

Ali Zakon o obrani je jasan?

Još mi više smeta da se vojska politizira, koja je bila jedan od prvih alata ako želimo ući u EU, NATO savez da se depolitizira.

Mnogi se ustavni stručnjaci pozivaju upravo na Zakon o obrani.

Različiti ustavni stručnjaci imaju različita razmišljanja. Ja kažem koji je moj stav i stav SDP-a.

Predložili ste Borisa Lalovca za vice-guvernera u HNB-u. Zbog čega, što od toga ima stranka?

SDP ima ljude, a jedan od njih koji je poznat u javnosti kao borac protiv švicaraca, poslovnih banaka, osoba koja zajedno sa mnom puno radi na priči o ekstra profitu je Boris Lalovac. Budući da mi trenutačno kao oporbena stranka nemamo alata da promijenimo politički ekonomski okvir RH, jedan od tih alata, istina i Bog rijetkih, je kandidatura Borisa Lalovca u HNB.

Ali gubite ga unutar stranke kao najprepoznatljivije lice za ekonomiju.

Ne gubimo mi Borisa Lalovca. On je sam u intervjuu jednom portalu rekao kada pobijedimo na izborima da se vidi u našoj vladi.

Dobro, ali do izbora ostajete bez njega. Kako ćete ga nadomjestiti u ekonomskim pitanjima?

Do izbora smatram da je korisniji u HNB-u kao predstavnik SDP-a jer se može suprotstaviti poslovnim bankama, maržama i inflaciji.

To za vas nije uhljebljivanje? Kada je Ćorić odlazio u HNB, iz vaše stranke su to nazvali uhljebljivanjem.

To je bilo uhljebljivanje, ovo je naš doprinos HNB-u koja ima alate da utječe na inflaciju.

Hoćete li onda izgubiti polugu da kritizirate HNB ako bi vaš čovjek bio tamo?

Nećemo izgubiti polugu, znate zašto? Zato jer Boris Lalovac tamo neće šutjeti. To je ključno. Pokušavamo promijeniti politički model u Hrvatskoj, kao što je bilo kod izbora ustavnih sudaca gdje postoji javno saslušanje. Nema dogovora ispod stola. Taj model ćemo zajedno s Možemo! primijeniti u Hrvatskoj i u nekim drugim stvarima koje se tiču javnih poduzeća i nekih stvari koje moraju biti javno dobro.