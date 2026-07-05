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VRUĆ POLITIČKI VIKEND /

SDP iz Tuhelja najavljuje novi model, HDZ im poručuje: 'Ništa novo'

Dok pod visokim temperaturama svi traže osvježenje, oporbeni SDP-ovci okupili su se na bazenima u Tuhelju.

No, tvrde da ondje nisu bili zbog zabave, nego zbog dogovora o politikama s kojima žele osvojiti vlast. 

"Nudimo i novi politički i novi ekonomski model", rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Odgovor iz HDZ-a stigao je brzo. Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić poručio je da u SDP-ovu programu ne vidi ništa novo te im predvidio još jedan izborni poraz.

"Mislim da se tu radi o programu koji je bio u Kukuriku koaliciji, ništa novo, ništa senzacionalno. A znamo kako je ta politika završila", poručio je Katičić.

Više pogledajte u prilogu.

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5.7.2026.
19:47
Katarina Brečić
Rtl DanasSdpTerme TuheljSiniša Hajdaš DončićKrunoslav KatičićHdz
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