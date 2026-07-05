Silverstone oduševljava i vozače i navijače: 'Gotovo 3,5 kilometra bez kočenja'

VETMA NAGLAŠAVA /

Silverstone je jedna od najcjenjenijih i najomiljenijih staza u kalendaru Formule 1, a njezin status dodatno je istaknut u emisiji Vrijeme je za Formulu, gdje je Ante Vetma naglasio zašto ovaj britanski klasik ima posebno mjesto u “oktanskom cirkusu”.

“Silverstone je fenomenalna staza za sve pratitelje ovog našeg cirkusa. Jedna od omiljenih u kalendaru,” istaknuo je Vetman, dodajući kako jedan detalj iz kvalifikacija možda najbolje opisuje zahtjevnost i brzinu ove staze.

Riječ je o podatku koji posebno impresionira: Lewis Hamilton je na jednom brzom krugu od šestog do 17. zavoja prošao bez ijednog dodira papučice kočnice. U tom dijelu staze, dugom otprilike 3,2 do 3,5 kilometra, vozači prolaze čak 11 zavoja bez kočenja.

“Čovjek nije dotaknuo kočnicu. Jedanaest zavoja prošao je bez da je uopće kočio,” naglasio je Vetman, ističući koliko je Silverstone zahtjevan, ali i uzbudljiv za vozače.

Ovaj podatak dodatno potvrđuje reputaciju Silverstonea kao jedne od najbržih i najtežih staza u kalendaru, gdje se od vozača traži maksimalna preciznost, hrabrost i potpuna kontrola bolida pri velikim brzinama.