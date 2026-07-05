Mladi Talijan do prve pobjede u F3 karijeri nakon kaotične završnice na Silverstoneu

U utrci prepunoj preokreta, strategije i drame u posljednjem krugu, vozač Tridenta i član McLarenovog juniorskog programa, Matteo De Palo, upisao je svoju prvu pobjedu u FIA Formula 3 prvenstvu.

Mladi Talijan pokazao je iznimnu zrelost i brzinu na legendarnoj stazi Silverstone, preživjevši kaotičnu završnicu koju je obilježio sudar s timskim kolegom i sprint od jednog kruga do cilja.

Tridentova dominacija i De Palov proboj

Vikend Velike nagrade Velike Britanije od samog je početka bio u znaku talijanske momčadi Trident. Domaći vozač Freddie Slater dominirao je na slobodnom treningu i potom osvojio svoju prvu pole poziciju u karijeri, na oduševljenje britanske publike. Njegov timski kolega, Matteo De Palo, startao je s obećavajućeg petog mjesta, spreman za napad. Sama utrka započela je s manjim zakašnjenjem zbog ulja na stazi, što je zahtijevalo dva formacijska kruga iza sigurnosnog automobila i skratilo utrku za jedan krug.

Od samog gašenja svjetala, De Palo je pokazao pobjedničke ambicije. Agresivnim, ali čistim manevrima probijao se kroz poredak. Prvo je nadmašio vozača Preme Louisa Sharpa, a zatim i Théophilea Naëla iz Campos Racinga. Ključni trenutak dogodio se sredinom utrke kada je De Palo izveo sjajan potez i u slavnom zavoju Stowe pretekao svog timskog kolegu Slatera za vodstvo. Nakon preuzimanja prve pozicije, Talijan je počeo graditi prednost, pokazujući izvanrednu kontrolu nad Pirellijevim gumama, što se pokazalo presudnim faktorom tijekom vikenda. Činilo se da mirno plovi prema svojoj prvoj pobjedi u karijeri.

Sigurnosni automobil unio je potpuni kaos

Međutim, motorsport je nepredvidiv. Samo nekoliko krugova prije kraja, Ricardo Escoto iz momčadi AIX Racing zaustavio je svoj bolid na stazi zbog tehničkog kvara, što je dovelo do izlaska sigurnosnog automobila. De Palova teško stečena prednost u potpunosti je neutralizirana, a poredak se zbio, pripremajući pozornicu za dramatičan sprint od jednog kruga do cilja. Pritisak na mladog Talijana bio je ogroman - ispred sebe je imao priliku za prvu pobjedu, a iza sebe cijelu grupu nestrpljivih vozača, predvođenih timskim kolegom Slaterom koji je silno želio pobjedu pred domaćom publikom.

Na ponovnom startu, De Palo je odlično reagirao i zadržao vodstvo. Slater je, međutim, bio odlučan u namjeri da vrati prvu poziciju. U jednom od zavoja pokušao je agresivan napad s unutarnje strane, no došlo je do kontakta između dva Tridentova bolida. Sudar je Slatera poslao izvan idealne linije i koštao ga nekoliko pozicija, dok je De Palo uspio zadržati kontrolu nad bolidom i odjuriti prema cilju.

Iza njihovih leđa, vozači su iskoristili nastali kaos. Ernesto Rivera (Campos Racing) probio se na drugo mjesto, dok je Maciej Gładysz (ART Grand Prix) osigurao posljednje mjesto na pobjedničkom postolju. Louis Sharp, koji je ranije u utrci imao incident s Théophileom Naëlom, utrku je završio kao sedmi, nakon što je Naël kažnjen s deset sekundi zbog nesigurnog povratka na stazu. Službeni rezultati utrke potvrdili su De Palovu pobjedu s vremenom 40:51.122, samo 0,374 sekunde ispred Rivere.

Ova pobjeda predstavlja ogroman uspjeh za Mattea De Pala u njegovoj debitantskoj sezoni. Ne samo da je osvojio prve bodove, već je to učinio na spektakularan način, pokazavši da je vozač na kojeg treba računati u budućnosti. Sljedeća postaja FIA Formula 3 prvenstva je legendarna staza Spa-Francorchamps u Belgiji, gdje će mladi vozači nastaviti svoju borbu za naslov.