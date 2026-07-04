Domaći junak Slater od diskvalifikacije do polea, lider prvenstva slavio u sprintu

Vikend Formule 3 na legendarnom Silverstoneu donio je pregršt uzbuđenja. U središtu pozornosti bili su domaći vozač Freddie Slater, koji je proživio pravi emocionalni tobogan, te lider prvenstva Ugo Ugochukwu, čiji su ga problemi u kvalifikacijama na kraju doveli do pobjede u subotnjoj sprint utrci.

Slaterov put od vrha do dna i natrag

Petak je za Freddieja Slatera, Audijevog razvojnog vozača, započeo gotovo savršeno. Na jedinom slobodnom treningu postavio je najbrže vrijeme, oduševivši domaću publiku. Ipak, veselje je bilo kratkog vijeka. Nakon sesije, suci su ga diskvalificirali jer njegov tim nije mogao pružiti dovoljan uzorak goriva. Zbog podcijenjene količine goriva potrebne za sesiju s periodom virtualnog sigurnosnog automobila, Slater je ostao bez rezultata, a najbržim je službeno proglašen Ernesto Rivera.

Iskupljenje u kvalifikacijama i problemi za lidera

No, Slater se nije dao pokolebati. U poslijepodnevnim kvalifikacijama pokazao je zašto ga smatraju velikim talentom. Odvozio je briljantan krug u vremenu 1:45.620 i dominantno osvojio svoj prvi pole position u Formuli 3, ostavivši prvog pratitelja, Théophilea Naëla, za 0,260 sekundi. Treće mjesto zauzeo je Louis Sharp. Dok je Slater slavio, vodeći u poretku, Ugo Ugochukwu, mučio se. Nakon što su mu dva kruga izbrisana zbog nepoštivanja granica staze, uspio je postaviti tek dvanaesto vrijeme. Irski novak Fionn McLaughlin također je impresionirao šestim mjestom.

Ugochukwu pobjednik subotnjeg sprinta

Pravila Formule 3 nalažu da prvih dvanaest vozača iz kvalifikacija starta u sprint utrci obrnutim redoslijedom. To je značilo da je Ugochukwu, unatoč lošem rezultatu, subotnju utrku započeo s prve pozicije. Amerikanac je tu priliku iskoristio na najbolji mogući način. U uzbudljivoj utrci dugoj osamnaest krugova, Ugochukwu je odnio pobjedu i tako povećao svoju prednost u prvenstvu ispred Slatera. Time je subotnji program zaključen na spektakularan način.

Vikend na Silverstoneu tako je ponudio priču o iskupljenju za Freddieja Slatera i važnu taktičku pobjedu za Uga Ugochukwua. Nedjeljna glavna utrka, u kojoj će Slater startati s prve pozicije, obećava novi uzbudljivi dvoboj vodećih vozača prvenstva.