Tko pobjeđuje u Silverstoneu? Net.hr stručni komentatori imaju potpuno različite prognoze

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Uoči Velike nagrade Velike Britanije na Silverstoneu, Net.hr-ovi stručni komentatori Paola Markek i Marko Špoljar iznijeli su svoja očekivanja i prognoze za utrku, a mišljenja su im prilično podijeljena kada je riječ o pobjedniku i postolju.

Paola Markek vjeruje kako bi Charles Leclerc mogao doći do pobjede, uz zanimljivu kombinaciju na postolju. Prema njezinoj prognozi, uz Ferrarijevog vozača, mjesto među najboljima mogli bi osigurati i Kimi Antonelli te Lewis Hamilton.

S druge strane, Marko Špoljar ima potpuno drugačiju viziju raspleta. On kao pobjednika vidi Kimija Antonellija, dok bi drugo mjesto pripalo Lando Norrisu u McLarenu, a treće Georgeu Russellu u Mercedesu.

U razgovoru se spomenulo i očekivanje pozitivnog iznenađenje kao Audi, dok je od vozača posebno izdvojen Gabriel Bortoleto, za kojeg vjeruje Špoljar da bi napokon mogao doći do bodova.

U nešto drugačijem tonu, drugi komentar naglašen je Ferrarijeva momčad kao jednan od glavnog favorita, ali i pohvalia Racing Bulls, uz posebno dobre dojmove o mladim vozačima Lindbaldu i Lawsonu, koji su prema njihovim riječima “definitivno oduševili ovaj vikend”.