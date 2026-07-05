Silverstone ispisao povijest, nećeete vjerovati koliko je ljudi gledalo oktanski spektakl

Ovogodišnja Velika nagrada Velike Britanije postavila je povijesni rekord. S procijenjenih 565.000 gledatelja tijekom četiri dana, Velika nagrada Velike Britanije srušila je 31 godinu star rekord posjećenosti koji je držala Australija i postala najposjećeniji događaj u povijesti ovog sporta.

Usporebe radi, VN Velike Britanije posjetilo je više ljudi ego što ih je blo na koncertu Marka Perkovića Thompsona 2025. na zagrebačkom Hipodromu.

Brojka od 565 tisuća posjetitelja koliko ih je bilo na Silverstoneu je brojka koja nadmašuje i najveće glazbene festivale i time potvrđuje da se britanska utrka prometnula u globalni kulturni fenomen.

Nova generacija na tribinama i "Lando efekt"

Najbolji dokaz demografske revolucije je golema "Landostand", tribina posvećena aktualnom svjetskom prvaku i domaćem heroju Landu Norrisu. U novu, veću konstrukciju s 16.600 sjedala, što je kapacitet omanje arene, investirano je devet milijuna funti. Podaci o kupcima su zapanjujući: 70 posto njih bile su žene mlađe od 30 godina, a čak 70 posto bili su potpuno novi posjetitelji na stazi.

"To je nevjerojatno. Postali smo, kao i većina drugih biznisa, podatkovni biznis", priznaje Pringle.

Sam Norris je oduševljen podrškom. "Tribina izgleda nevjerojatno. Jedva čekam vidjeti je iz bolida", izjavio je. "Poseban je osjećaj. Ja se i dalje vidim kao klinac koji samo želi voziti utrke, ali istovremeno imati nevjerojatnu bazu obožavatelja. Kad vidim koliko ljudi je ovdje da me podrži, to je nešto o čemu sam sanjao."

Ovaj fenomen pokazuje kako je sport uspješno zakoračio izvan uskih okvira tradicionalnih obožavatelja i privukao cijelu jednu novu generaciju.