Kakav prizor na stazi: Svjetski prvaci završili u LEGO bolidima, publika nije mogla vjerovati

Legendarna staza Silverstone ovoga je vikenda ponovno bila epicentar svijeta automobilizma, no Velika nagrada Velike Britanije ponudila je mnogo više od samog oktanskog uzbuđenja. Paddock je vrvio poznatim licima iz svijeta sporta i filma, dok je obožavatelje uz stazu dočekao prizor koji se ne viđa svaki dan - dvadeset i dva vozača Formule 1 u utrci minijaturnih bolida sastavljenih od LEGO kockica. Bio je to vikend koji je savršeno spojio glamur, napetost i neočekivanu dozu dječje radosti.

Kao što tradicija nalaže, britanski Grand Prix privukao je brojne zvijezde. Među onima koji su upijali atmosferu viđen je bivši napadač engleske reprezentacije, Jamie Vardy, u društvu supruge Rebekah. Paddockom je prošetala i glumica Hannah Waddingham, zvijezda nagrađivane serije "Ted Lasso", koja je uoči utrke imala posebnu čast otpjevati britansku himnu pred desecima tisuća gledatelja. Njezina pojava dodatno je naglasila svečani karakter događaja, povezujući svijet sporta i umjetnosti na jedinstven način.

Posebnu pažnju fotografa privukao je i slavni glumac Hugh Grant, dugogodišnji zaljubljenik u Formulu 1. Grant nije prvi put na Silverstoneu; već je ranije bio gost Ferrarijeve momčadi, gdje je pokazao zavidno znanje o tehnologiji, raspitujući se o složenim funkcijama upravljača modernih bolida. Njegova opuštena šetnja kroz paddock potvrdila je status Silverstonea kao mjesta gdje se susreću strast prema brzini i visoko društvo.

Ipak, trenutak o kojem će se najviše pričati dogodio se otprilike dva sata prije početka utrke. Umjesto klasične parade vozača u oldtimerima, gledatelji su svjedočili nečemu posve drugačijem. Svaki od dvadeset i dva vozača na gridu sjeo je za upravljač vlastitog, personaliziranog go-kart vozila napravljenog gotovo u potpunosti od LEGO kockica. Ovaj jedinstveni događaj, nazvan "Drivers' Parade 2.0", nadmašio je prošlogodišnju premijeru iz Miamija, gdje je deset bolida bilo na raspolaganju za dvadeset vozača.

"Bili smo oduševljeni uzbuđenjem koje je generirala parada u Miamiju. Zato smo ove godine željeli otići korak dalje, proizvesti 22 LEGO mini bolida, po jedan za svakog vozača", izjavio je glasnogovornik LEGO Grupe, potvrđujući da je uspjeh prošlogodišnjeg događaja, opisanog kao "krug kaosa, dječje radosti i smijeha", bio glavni poticaj.

Ovogodišnji bolidi bili su nešto manji, ali brži. Svako vozilo sastavljeno je od otprilike 28.000 LEGO kockica, uz dodatak standardnih go-kart kotača i pogonskih komponenti. Ukupna masa svakog bolida iznosila je oko 280 kilograma, od čega su otprilike 65 kilograma činile same kockice. Iako zvuče kao igračke, ovi su bolidi mogli dosegnuti brzinu do 25 km/h, što je bilo dovoljno za urnebesnu i kaotičnu mini utrku koja je nasmijala i vozače i publiku. Vidjeti Maxa Verstappena, Lewisa Hamiltona i Kimija Antonellija kako se bore za poziciju u šarenim plastičnim vozilima bio je nadrealan i osvježavajući prizor koji je savršeno opustio atmosferu prije nego što su se upalila zelena svjetla za pravu utrku.

Ova neobična parada nije samo marketinški trik, već i kruna dugogodišnjeg partnerstva između Formule 1 i LEGO Grupe, koje traje još od 1998. godine. Suradnja se proteže daleko izvan staze - od replika pobjedničkih trofeja u prirodnoj veličini, izrađenih od kockica, pa sve do široke palete modela bolida dostupnih u trgovinama, namijenjenih i djeci i ozbiljnim kolekcionarima. Ta sinergija uspješno spaja precizno inženjerstvo Formule 1 s kreativnošću i zabavom koju simbolizira LEGO, približavajući sport mlađim generacijama na inovativan način.

Događaj se savršeno uklopio u cjelokupni festivalski ugođaj Silverstonea, gdje je strast navijača opipljiva na svakom koraku. To se najbolje vidjelo na tribini "Landostand", koju je financirao i brendirao Lando Norris, a koja je ove godine proširena i mogla je primiti preko 16.000 njegovih obožavatelja. U takvom okruženju, gdje navijači žive i dišu za svoje idole, LEGO parada pružila je rijetku priliku da se vozači vide u potpuno drugačijem, opuštenijem svjetlu, jačajući vezu s onima koji ih bodre s tribina.