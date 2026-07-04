New York u znaku zastava i parada: 'Ovo je puno više od običnog blagdana'

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SLAVLJE U SAD-U /

Amerikanci danas slave Dan neovisnosti, praznik koji se tradicionalno obilježava vatrometima, okupljanjima, paradama i druženjima na otvorenom.

U New Yorku je RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić, koja prati kako izgleda proslava 4. srpnja i kakva je atmosfera među Amerikancima.

Kaže da je u gradu spektakularno, uz američke zastave, ulične svirače i parade koje se mogu vidjeti na svakom koraku. Posebno je živo na Times Squareu, gdje je slavlje počelo već sinoć.

"Poznata kugla, koja se spušta samo za Novu godinu, pojavila se sinoć i spustila osam puta kako bi označila osam vremenskih zona", rekla je.

Amerikancima je 4. srpnja puno više od običnog blagdana. Kako je rekao jedan taksist, to je dan kojim se slavi sloboda, državnost i američki identitet.

Među najzanimljivijim prizorima u New Yorku su i specijalci pod vodom, s kojima se prolaznici mogu igrati križić-kružić. Atmosfera je, kaže, opuštena i vesela, a grad je pun maskota i turista.

Više pogledajte u prilogu.