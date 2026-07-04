Svjedok drame kod Makarske: 'Išli su spašavati djecu, a na kraju je trebalo spasiti njih'

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HEROJI S PLAŽE /

Kod Makarske se odvijala dramatična akcija spašavanja na moru nakon što su jaka bura i visoki valovi odnijeli djecu na dasci prema otvorenom moru.

Ubrzo su za djetetom krenuli i roditelji, koji su s obale uzeli pedalinu i pokušali doći do njega. No situacija se dodatno zakomplicirala jer ni oni nisu mogli protiv jake bure, pa je i njima trebala pomoć.

Opasnost su primijetili mještani, koji su odmah krenuli u akciju spašavanja gumenjakom i jet-skijem. Na sreću, nitko nije ozlijeđen.

O dramatičnim trenucima govorili su Makarani koji su sudjelovali u spašavanju.

"Prestravljeni su bili jer su išli spašavati svoju djecu, a na kraju je trebalo spasiti njih", rekao je Goran Vranješ.

Više pogledajte u prilogu.